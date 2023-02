Der Fall Tschudy-Villa in Sissach – Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen Es ist nicht zwingend das Baselbieter Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz, dass den Ausschlag gibt. Der Baselbieter Regierungsrat erinnert an einen ähnlichen Fall im Kanton Zug. Daniel Aenishänslin

Inzwischen mit Planen vor dem Wetter geschützt, soll aber weg: Die Eigentümerin hätte anstelle der Tschudy-Villa lieber eine Fläche, die sie entwickeln kann. Foto: Nicole Pont

Im Ringen um die Tschudy-Villa in Sissach wird wohl entscheidend sein, welches Recht höher bewertet wird, wie die Volksstimme in ihrer Ausgabe vom Donnerstag schreibt. Laurent de Coulon, Inhaber der Buess Weinbau und Weinhandel AG, der Eigentümerin des Objekts, stelle sich weiterhin auf den Standpunkt, er habe das Recht, die Tschudy-Villa abzureissen. Ziel ist es, das Areal zusammen mit der Gemeinde zu entwickeln. Die kantonale Denkmalpflege stoppte den Abbruch im Februar 2022. Sie verfügte ein sofortiges Veränderungs- und Beseitigungsverbot. Das Gebäude sei schützenswert.

De Coulon stützt sich auf Paragraf 8 des Baselbieter Gesetzes über den Denkmal- und Heimatschutz: «Der Regierungsrat nimmt mit Einverständnis der Eigentümerschaft und nach Anhörung der Standortgemeinde kantonal schützenswerte Kulturdenkmäler in das Inventar der kantonal geschützten Kulturdenkmäler auf.» Und Laurent de Coulon hat dieses Einverständnis nie gegeben.

Das Zuger Urteil

Landrat Peter Riebli (SVP) gelangte darauf im Oktober mit einer Interpellation an den Regierungsrat. Er titelte: «Rückbaustopp Villa Tschudy – Verstoss gegen Treu und Glauben oder schon Willkür?» Darin richtete er acht Fragen an die Baselbieter Exekutive. Besonders eine der Antworten zur Unterschutzstellung lässt aufhorchen. Die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichts zu einem gesetzlich geregelten Zustimmungsvorbehalt der Eigentümerschaft lasse darauf schliessen, dass ein solcher gegen übergeordnetes Recht verstosse. «So hat das Bundesgericht eine Bestimmung des Zuger Denkmalschutzgesetzes, das die Zustimmung der Eigentümerschaft zur Unterschutzstellung vorsieht, in einem Urteil aus dem Jahr 2021 kassiert», begründet der Regierungsrat.

Wie die Volksstimme schreibt, basiere dieses Urteil auf dem Granada-Abkommen, das in der Schweiz 1996 in kraft trat. Jede Vertragspartei verpflichtet sich darin, wirksame Kontroll‑ und Genehmigungsverfahren einzuführen und zu verhindern, dass geschützte Kulturgüter verunstaltet, beeinträchtigt oder zerstört werden. Zu lesen ist: «In diesem Sinne verpflichten sich die Vertragsparteien, falls dies noch nicht geschehen ist, gesetzlich vorzuschreiben, dass jede beabsichtigte Zerstörung oder Veränderung von Baudenkmälern, die bereits geschützt sind oder für die Schutzmassnahmen eingeleitet worden sind, wie auch jede Beeinträchtigung ihrer Umgebung der zuständigen Behörde unterbreitet wird.»

Die Villa, inzwischen mit einer Abdeckung versehen, wird also weiterhin Gesprächsthema bleiben. Und ein Fall für die Gerichte.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.