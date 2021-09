Wasserstrom am Limit – Das letzte Kraftwerk an der Birs Die Elektra Baselland (EBL) hat neun Jahre für einen Neubau in Zwingen gekämpft. EBL-CEO Tobias Andrist geht davon aus, dass der Bau des Wasserkraftwerks Obermatt der erste seiner Art und der letzte für die nächsten Jahrzehnte gewesen ist. Kurt Tschan

EBL-Verwaltungsratspräsident Martin Thomann eröffnet das Wasserkraftwerk Obermatt in Zwingen. (v.l.) Tobias Andrist (CEO EBL), Yves Grebenarov (Leiter Stromproduktion EBL), Martin Strohmaier (Projektleiter Wind- und Wasserkraftwerke EBL), Yves C. Zimmermann (Leiter AUE Baselland), Urs Campana (Ehrenpräsident Fipal), Nora Kaiser (WWF Region Basel) und Hans-Peter Gloor (Vorstand Fipal). Foto: Pino Covino

«Wir mussten um jeden einzelnen Entwicklungsschritt kämpfen», sagt Martin Strohmaier, Projektleiter Wind- und Wasserkraftwerke beim Oberbaselbieter Energieversorger EBL, bei der Einweihung des neuen Kraftwerks Obermatt in Zwingen. Gekämpft wurde auch um jeden Zentimeter Flusssohle, um einen möglichst rentablen Betrieb zu generieren. Zupass kam der EBL dabei das Hochwasser von 2007 im Laufental. Die Flusssohle wurde deswegen bei der ehemaligen Papierfabrik in Zwingen um 70 Zentimeter tiefer gelegt. Da es überdies gelang, die neue Turbine 15 Zentimeter tiefer zu platzieren als die beiden alten im ehemaligen Kraftwerk, das für den Neubau abgerissen werden musste, resultierte ein deutlicher Effizienzgewinn. Von nun an wird in der Obermatt für 500 Haushalte Strom produziert. In der Vergangenheit lag die Versorgungsobergrenze bei 400 Haushalten.