Ende einer Politgeschichte – Das letzte bisschen BDP wird im Baselbiet beerdigt Die letzte Schweizer Sektion der bürgerlichen Splitterpartei geht Anfang 2022 in der neuen Partei Die Mitte auf. BDP-Präsident und Reizfigur Marc Bürgi kehrt der Politik den Rücken. Leif Simonsen

Schaut mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf seine über zehnjährige Tätigkeit zurück: Der Baselbieter BDP-Präsident Marc Bürgi. Foto: Dominik Plüss

Die Auflösung der Baselbieter BDP warf keine grossen Wellen mehr. In einer kurzen Mitteilung wurde am Dienstag bekannt gegeben, dass die Partei ab 1. Januar 2022 in der neuen Partei «Die Mitte Basel-Landschaft» aufgehen wird. Damit geht nicht nur ein Stück Baselbieter Politgeschichte zu Ende. Endgültig ist somit auch schweizweit das Ende der BDP, der Partei, welche nach der Abwahl des Bundesrats Christoph Blocher von SVP-Abtrünnigen gegründet worden war. Die Baselbieter BDP-Sektion – es ist die letzte, die noch nicht aufgelöst beziehungsweise in der Nachfolgepartei der CVP aufgegangen ist.