Basler Bettler-Debatte – Das letzte Aufbäumen von Rot-Grün Die Linke will das Bettelverbot in Basel abschwächen, Bürgerliche und Grünliberale ziehen aber nicht mit. Die SVP droht erneut mit einer Volksinitiative. Alessandra Paone

In den vergangenen Wochen sind in Basel weniger Bettlerinnen und Bettler anzutreffen. Bald schon könnten sie ganz aus der Stadt verschwinden. Foto: Dominik Plüss

Eigentlich wollten die SP und das Grün-Alternative Bündnis (GAB) den Ratschlag der Regierung zum Bettelverbot in der Kommission beraten. Gern hätten sie noch einmal detailliert über die «rasch zusammengebastelte Vorlage», wie sie Basta-Grossrat Beat Leuthardt bezeichnet , diskutiert. Die Bürgerlichen setzten sich aber am Ende dank Unterstützung der Grünliberalen durch, sodass das Geschäft am Mittwoch direkt im Grossen Rat behandelt wird.

Rot-Grün gibt sich aber noch nicht geschlagen. Den Ratschlag, wie er nun vorliegt, wollen SP und GAB so nicht akzeptieren. Er geht ihnen zu weit, weil er, so betonen sie, de facto einem pauschalen Bettelverbot entspreche und vermutlich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) nicht Bestand halte. Die beiden Fraktionen haben deshalb einen Gegenvorschlag ausgearbeitet.