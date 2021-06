Kampf um Zürcher Alterswohnungen – «Für alte Menschen ist es grauenhaft, um eine Wohnung ‹zocken› zu müssen» Die Abschaffung der Warteliste für Alterswohnungen stürzt ältere Zürcherinnen in Lebenskrisen. Es hagelt Kritik. Direkt formuliert an Stadtrat Andreas Hauri. Ev Manz

Die Ankündigung der Stiftung Alterswohnungen versetzte nicht nur Rahel Hutmacher in Schockstarre. Foto: Andrea Zahler

Anfang Mai ist Rahel Hutmachers Traum geplatzt.

Sie, 77, Schriftstellerin und Psychologin, lebt in einer kleinen Dreizimmerwohnung in Höngg. Altbau, 3. Stock, ohne Lift. Sie weiss: «Das machen die Knie nicht mehr lange mit.» Lange hatte sie Hoffnung.

Vor zehn Jahren meldete sie sich bei der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) an. Im vergangenen Herbst dann die gute Nachricht: «Ich sei auf der Warteliste unter den nächsten zehn Anwärterinnen», habe es geheissen. Und sie dachte sich: «Für den 80. Geburtstag am neuen Ort dürfte es reichen.» Doch es kam anders.