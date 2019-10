Das lange Warten hat sich gelohnt

Das Buch wurde am letzten Freitag, 11. Oktober, an einer feierlichen Vernissage im Münster den rund 430 geladenen Gästen präsentiert. Das Datum des 11. Oktober war dabei nicht zufällig ­gewählt. An diesem Tag jährte sich die Weihung des vom ottonischen Kaiser Heinrich II. gestifteten Basler Münsters zum tausendsten Mal.