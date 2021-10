Lieferchaos bedroht Weihnachtsgeschäft – Das lange Warten auf den Container aus Asien Schon im Februar hat Johann Wanner für seinen legendären Weihnachtsladen am Spalenberg in Basel Ware aus China bestellt. Acht Monate später ist der Container immer noch nicht da. Simon Erlanger

Johann Wanner versucht zu ergründen, wo denn der Weihnachtsschmuck aus China geblieben ist. Die Glaskugeln aus Tschechien und Polen wurden rechtzeitig geliefert oder stammen aus Wanners grossem Lager. Foto: Dominik Plüss

Er steht wie eh und je zwischen Glaskugeln in allen Farben und Grössen, glitzernden Monden und Sternen, fein gearbeiteten goldenen Dekorationselementen und allerlei Figuren aus Keramik und Glas: Johann Wanner.

Seit nunmehr 52 Jahren verkauft der 82-Jährige in seinem Laden am Spalenberg 14 auf rund 500 Quadratmetern seinen weltweit bekannten Weihnachtsschmuck. Dieses Jahr laufe es wieder besser als 2020, im ersten Jahr der Pandemie mit den langen Lockdowns, als auch im Sommer Flaute war und die Touristen ausblieben. Damals sei er auf den exquisiten Souvenirartikeln sitzen geblieben, die er in den Sommermonaten statt des Weihnachtsschmucks anbietet. Nun zieht es endlich wieder an.