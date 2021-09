Unihockey Basel Regio – Das lange Warten auf den Aufstieg soll ein Ende haben Fast ein Jahr nach seiner letzten Ligapartie und zwei abgebrochenen Spielzeiten in Folge startet das NLB-Männerteam von Unihockey Basel Regio in die neue Saison. Daniel Schmidt

Die Basler Spieler Tim Kurth (ganz links) und Neuzugang Yannick Lindroos sollen mithelfen, die Promotion zu realisieren.

344 Tage. Lange ist es her, seit die Männer von Unihockey Basel Regio ihr letztes Spiel in der Nationalliga B bestritten haben. Nun beginnt am Samstag mit dem Heimspiel gegen March-Höfe Altendorf die neue Saison. Nach zwei Spielzeiten, die pandemiebedingt abgebrochen werden mussten, soll nun endlich die Mission NLA-Aufstieg realisiert werden.



So sieht es zumindest Patrick Mendelin, der beim Verein Spieler als auch Sportchef ist. «Die Zeiten des Understatements sind vorbei.» Das Ziel für die neue Saison sei klar formuliert. Zuversichtlich stimmt dabei die Vorbereitung, in der die Basler erst kürzlich ihr Heimturnier, die «Stöckli Unihockey Challenge», durch einen überzeugenden 7:2-Finalsieg gegen den NLA-Club Sarnen für sich entscheiden konnten. «Das Team ist auf einem guten Weg», betont der 34-Jährige, der auch für die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz ist. Die Vorfreude auf die neue Spielzeit sei enorm.



Verstärkt wird diese gute Stimmung durch die Neugier, wie sich die Neuzugänge aus dem Ausland in der für sie fremden Liga präsentieren werden. Aus Finnland stiessen vier neue Spieler zum Team: Niklas Laurila, Yannick Lindroos, Toni Rintala und Jimi Jokinen. Damit sie sich schnell in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden, wird ihnen in der Anfangszeit vom Verein ein Grundeinkommen gezahlt, eine Wohnung zur Verfügung gestellt, der Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglicht und die Krankenkasse bezahlt.

Langfristig ist es jedoch das Ziel, dass diese Akteure in der Schweiz Jobs finden, um den Verein finanziell zu entlasten. Die Sprachbarriere ist dabei das grösste Hindernis. Den Finnen soll es zudem möglich sein, sich primär auf den Sport konzentrieren zu können, wodurch ein Vollpensum nicht infrage kommt.

Der Draht nach Finnland

Die Gründe, wieso Spieler aus dem Ausland den Weg in die Schweizer Unihockeyligen finden, sind vielseitig. Zum Beispiel die geringen Reisedistanzen von Spielort zu Spielort seien für finnische und schwedische Unihockeyspieler durchaus ein Anreiz, in die Schweiz zu kommen, sagt Mendelin. Vieles gehe jedoch über persönliche Kontakte und Netzwerke. Vor Corona gab es gar ein Markt für Spieleragenten, die von den Akteuren beauftragt wurden, ihnen einen Verein im Ausland zu vermitteln. Diese Entwicklung nahm aber wieder ab.



Im Fall von Basel Regio wurde der Kontakt durch die finnischen Trainer des Clubs hergestellt, Jami Herrala und Simo Ruuskanen. Die ausländischen Neuzugänge sollen dem Team, in dem zwei Drittel der Spieler unter 22 Jahre alt sind, sofort weiterhelfen, damit das für die Saison ausgegebene Ziel auch in die Tat umgesetzt wird. Obwohl die Mannschaft bereits 2017 in die zweithöchste Spielklasse aufgestiegen ist, bietet sich ihr in dieser Saison erst die dritte Gelegenheit, diesen nächsten Schritt zu gehen.

«Corona nahm uns die Möglichkeit weg, die letzten beiden Jahre beweisen zu können, dass wir für die NLA bereit sind», betont Mendelin. In den ersten beiden Saisons hingegen sei man noch nicht gut genug gewesen. «Im ersten Jahr war Kloten Bülach einfach besser als wir – im zweiten Jahr fehlte es gegen Thun an der Qualität in der Breite des Kaders.»



Voraussetzung für eine erfolgreiche Saison der Basler ist jedoch, dass sie im dritten Anlauf nun vollständig durchgeführt wird. Angst, dass die Pandemie dieses Unterfangen erneut Makulatur werden lässt, hat Mendelin keine. Über externe Einflüsse habe man ohnehin keine Kontrolle. Das Wichtigste im internen Bereich sei daher, dass sich die Mannschaft momentan nur auf sich selbst konzentriere und sich stetig verbessere. Verständlich nach einer Phase, in der sich das Team in Geduld üben und 344 Tage ohne NLB-Spiel auskommen musste. Dieses Warten hat nun aber ein Ende.

NLB Männer. Samstag, 17 Uhr: Basel Regio - March-Höfe Altendorf (Sandgrubenhalle). – Schweizer Cup. Sonntag, 15 Uhr: Basel Regio - Wohlen (Sandgrubenhalle). – NLB Frauen. Samstag, 14 Uhr, Basel Regio - Visp. – Sonntag, 18 Uhr: Piranha Academy Regio - Basel Regio. – Einlass nur mit Covid-Zertifikat.

Kader Unihockey Basel Regio Saison 2021/2022 NLB-Herren. Tor: Christian Coray, Claude Feigenwinter, Yanis Bötschi. – Verteidigung: Nicolas Schwob, Fabian Frutschi, Lukas Moser, Livio Mühlemann, Fabio Plozza, Dennis Kramer, Simon Wahl, Cyrill Suter (neu, von SV Wiler-Ersigen), Gian Mühlemann, Tobias Meier. – Sturm: Patrick Mendelin, Jimi Jokinen (FIN/neu, von SC Classic), Niklas Laurila (FIN/neu, von Tikkurilan Tiikerit), Yannick Lindroos (FIN/neu, von Tikkurilan Tiikerit), Toni Rintala (FIN/neu, von Tikkurilan Tiikerit), Mike Gerber, Jonas Tschan (neu, von U21), Patrick Krähenbühl, Reto Staudenmann, Tim Kurth, Andrin Spring, Linus Chrétien (neu, von U21), Roman Dürig (neu, von U21), Mario Peter (neu, von U21), Dominik Schütz. Abgänge: Pieti Alatalo (Steelers Hämeelinna), Otto Blomqvist (EräViikingit), Janne Hyvönen (unbekannt), Ondrej Svatos (Unihockey Langenthal Aarwangen), Cédric Mendelin (Rücktritt), Patrick Schaffter (Rücktritt), Alex Richard (Unihockey Fricktal). Trainer: Jami Herrala (FIN/bisher).

