Museen wieder offen – Das lässt sich sehen! Endlich wieder Kulturgüter live erleben. Keine virtuellen Führungen mehr, sondern «the real thing». Eine kleine Auswahl dessen, was die Basler Museen aktuell zu bieten haben. Kulturredaktion

Felix Valloton: «Trois femmes et une petite fille jouant dans l’eau» (1907) Foto: Martin P. Bühler, Kunstmuseum Basel

Fondation Beyeler – Der stille Dialog

Geschliffen, sanft, weich: Arp im Vordergrund. Roh, direkt, kraftvoll: Rodin im Hintergrund. Foto: Mark Niedermann (Fondation Beyeler) © Pro Litteris

Ob sich der Franzose Auguste Rodin (1840–1917) und Jean Arp (1886–1966), deutsch-französischer Abstammung, je begegnet sind und sich dabei über ihre Kunst ausgetauscht haben, ist offen. Es gibt Hinweise darauf, dass der Jüngere den Älteren getroffen hat. Klar ist, dass sich Jean Arp in einigen seiner Werke auf Rodin bezieht. Die aktuelle Ausstellung in der Fondation Beyeler lädt die Skulpturen der beiden Meister zu einem spannenden, wenn auch stillen Dialog ein, der die Besucher ebenfalls sprachlos zu machen vermag, so umwerfend ist er. Wer vermutet hatte, dass Rodins wuchtige, expressive Arbeiten gar wenig zum Schaffen des in Basel verstorbenen, vom Dadaismus geprägten Jean Arp zu tun haben könnten, sieht sich jedenfalls eines Besseren belehrt. Die Fondation gewährt anlässlich der Wiedereröffnung am Dienstag Gratiseintritt. (mw)

Kunstmuseum Basel – Das Bild zur Pandemie

Ein altes Bild mit hoher Aktualität: «Die Pest» des Basler Künstlers Arnold Böcklin. Foto: Martin P. Bühler, Kunstmuseum Basel

Zur Schlafzimmerdekoration eignet sich dieses Bild weniger. Es sei denn, man nächtigt gern im Gruselkabinett. Dennoch ist Arnold Böcklins furchterregende Vision vom Schwarzen Tod ein Bild der (Corona-)Stunde. Der Basler Maler verleiht der nur zu menschlichen Urangst vor tödlicher Ansteckung Gestalt und Gesicht: Ein Drachenreiter fegt die Gassen leer. Konkreter Anlass für «Die Pest» war ein Ausbruch derselben 1898 in Bombay. Das Kunstmuseum Basel besitzt das Gemälde, es steht derzeit in der Ausstellung «Böcklin begegnet» im Dialog mit Albert Weltis «Nebelreitern». Bis 7. März ist der Museumseintritt kostenlos. Macht sechs Tage Zeit für Kunst. Von Rembrandt bis zur zeitgenössischen «Post-Truth» des Baslers Dorian Sari ist der Bogen weit gespannt. (sr)

Museum der Kulturen – Erleuchtet tiefenentspannt

Buddha liegt im Sterben: Bald tritt er aus dem leidvollen Kreislauf der Wiedergeburt aus. Foto: MKB

Buddha, der Erwachte, hat den Westen längst erreicht: als Lehrer einer achtsamen Lebensweise und als Dekoartikel in hippen Stadtwohnungen. Doch hinter der Philosophie des Buddhismus steckt eine jahrhundertealte Geschichte, die sich durch weite Teile Südostasiens zieht – von Indien bis nach Japan. Diese beleuchtet die Ausstellung «Erleuchtet» im Basler Museum der Kulturen. Rund 280 Ausstellungsstücke werfen ein Licht auf Buddha, seine Lehren und seine Gemeinschaft – und räumen mit einigen Missverständnissen auf.

Die Ausstellung wurde jüngst verlängert und wir nun bis Januar 2022 zu sehen sein. Zudem bietet das Museum ein Digitorial an, welches Besucher auf die Ausstellung einstimmen soll. Darin wird erklärt, wie Buddha zu seinem Aussehen kam. (rap)

Kunsthalle Basel – Gleich doppelt neu

Lydia Ourahmane hat die Einrichtung ihrer Wohnung aus Algier in der Basler Kunsthalle aufgebaut.

Die Kunsthalle feiert ihre Wiedereröffnung mit zwei neuen Ausstellungen. Ausserdem gewährt das Haus seinem Publikum während der ganzen ersten März-Woche freien Eintritt. Im Obergeschoss ist in der Ausstellung «Barzakh» der Künstlerin Lydia Ourahmane unter anderem eine in Auftrag gegebene Installation zu sehen. Die in Algerien geborene Künstlerin beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit der Frage, in welchem Verhältnis koloniale Geschichte, Überwachung und Körper stehen. «Die Nichtschönen. Werke 1967–1974» heisst die Ausstellung, in der frühe skulpturale Arbeiten des deutschen Künstlers Joachim Bandau zu sehen sind. Die gezeigten Exponate muten technoid und gleichzeitig körperlich an; sie sind häufig mit Schläuchen und Anschlüssen versehen, die seltsam organischen Öffnungen und Tentakeln ähneln. (juk)

Naturhistorisches Museum – Das Klima zurück im Fokus

Die Ausbeutung der Erde wirkt sich auf das gesamte Ökosystem aus: Meeresvögel, die sich in ein Fischernetz verheddert haben. Foto: Kostas Maros

Die teils verheerenden Auswirkungen, die der Mensch in der Natur anrichtet, sind vor lauter Corona-Krise in Vergessenheit geraten. Die Sonderausstellung «Erde am Limit» im Naturhistorischen Museum schaut in verschiedenen Bereichen der Umwelt genau hin und zeigt auf, welche Spuren wir auf dem Planeten hinterlassen. Das Haus ist ab dem 2. März wieder geöffnet und neben der Sonderausstellung sind auch die Dauerausstellungen wieder zugänglich. (juk)

Antikenmuseum – Glamour und Alltag am Nil

Der Tod bedeutete im alten Ägypten nicht das Ende: Sarkophage aus der Sammlung des Basler Antikenmuseums. Foto: Ruedi Habegger, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

Wer braucht schon Gold und Getreide im Grab? Sonnenklar: die Promis im antiken Ägypten. In deren Weltbild machte das Sinn. Sie glaubten fest an ein Dasein im Jenseits. «Du stirbst, damit du lebst», hiess es zur Pharaonenzeit. Das Antikenmuseum Basel stuft seine altägyptische Sammlung selbstbewusst unter den Top-Ten in Europas Museen ein, «qualitativ und quantitativ». Grund genug, zu zeigen, was man hat. «3000 Jahre Hochkultur am Nil» umspannt die Ausstellung, mit der das Haus wiedereröffnet. Neu daran ist die Inszenierung: Reine Chronologie und kunsthistorisches Experten-Interesse treten zurück. Es gibt mehr für alle Sinne, mehr zum Mitmachen und Mitdenken als ehedem. Rund 600 Exponate, verteilt auf sechs Themenfelder, sind zu entdecken. Gratiseintritt ist vorgesehen für Donnerstag und Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. (sr)

Cartoonmuseum – Der Moloch, der Hotspot, der grosse Apfel

Was sich hinter den Mauern der Grossstadt abspielt … © Chris Ware, «Building Stories»

Eine Vernissage der aktuellen Ausstellung «Big City Life» im Cartoonmuseum hat wegen Corona nicht wirklich stattfinden können. Dabei ist es beeindruckend, was die Direktorin Anette Gehrig alles hat zusammentragen können. In den Arbeiten der 12 Künstlerinnen und Künstler spiegeln sich alle Facetten einer Grossstadt wieder. Egal ob sie als Moloch gesehen wird, als Ort der Vereinsamung, als kreativer Hotspot, als Bedrohung oder als «Big Apple». Zu sehen sind unter anderem Werke von Art Spiegelman und Lorenzo Mattotti, von Will Eisner und Christoph Niemann. Zur Wiedereröffnung heute Dienstag ist der Eintritt frei! (mw)

Spielzeugwelten Museum – Blue Jeans und vieles mehr

Ein Möbel aus Jeans: «Worn Stool». Foto: Vedat Ulgen, Spielzeugweltenmuseum

Die Sonderausstellung «Denim» im Spielzeugweltenmuseum Basel ist dem gleichnamigen Jeans-Stoff gewidmet. Der in den 1950er -und 1960er-Jahren zum Erkennungsmerkmal einer amerikafreundlichen Popkultur avancierte. Beim Ausstellungsbesuch stellt man mit Erstaunen fest, dass neben kommuner Arbeitskleidung auch feine Kunstobjekte und teure Modeaccessoires aus Denim hergestellt wurden. Vieles, das man über diesen Stoff zu wissen glaubte, erweist sich beim genaueren Hinsehen als falsch. Darum kann der Aufenthalt im Spielzeugweltenmuseum nur der Anfang einer tieferen Auseinandersetzung mit Denim und seiner langen Geschichte sein. Die Blue Jeans, wie man sie heute kennt, wurden nämlich vor rund 150 Jahren in Kalifornien patentiert. (nj)

Haus der elektronischen Künste – Alte Wissenschaft, neue Realitäten

Das Studio Above & Below steuert zur Ausstellung im HEK «Digital Atmosphere» bei. Foto: Studio Above & Below

«Shaping the Invisible World» heisst die international besetzte Gruppenausstellung im Haus der elektronischen Künste (HEK), die morgen Mittwoch ihre Tore öffnet. Bis zum 7. März ist der Eintritt gratis. Bei «Shaping the Invisible World» geht es um die Kartografie im digitalen Zeitalter: Die im HEK vertretenen Künstler und Künstlerinnen zeigen auf, wie die heutigen Techfirmen die antike Wissenschaft der Kartografie dazu nutzen, für sie vorteilhafte Realitäten zu schaffen. Wie der Suchmaschinengigant Google die Erde vermisst und im Internet interpretiert, hat einen direkten Einfluss auf die Art und Weise, wie die User mit ihrer Welt interagieren. Die Macht der IT-Konzerne hat politische, wirtschaftliche und auch ökologische Konsequenzen, die nicht unterschätzt werden dürfen. (nj)

Kunsthaus Baselland – Das Nachleuchten ist unübersehbar

«Apfelbaum unschuldig auf dem Diamantenhügel», 2003, Videoinstallation von Pipilotti Rist. Foto: Käthe Walser

So, das Fernsehen kann für einen Moment ausgeschaltet werden – im Kunsthaus Baselland findet man den idealen Anschluss: Hier, wo die Drähte nachleuchten und nachglühen, erhält man quasi einen Blick hinter die Kulissen des Videokonsums. In der aktuellen internationalen Gruppenausstellung «Nachleuchten. Nachglühen. Videoinstallationen und ihre Wegbereiter» gibt es einige der einflussreichsten Videokunstwerke der letzten Jahrzehnte zu sehen. Die Gegenwart in Realzeit durch Medien wie die Handkamera zu beobachten und dann festzuhalten, bietet seit den 1960er-Jahren ebenfalls für Kunstschaffende neue Möglichkeiten. Wie hat sich die Videokunst entwickelt, und welche Rolle haben dabei Schweizer Künstlerinnen, wie zum Beispiel Pipilotti Rist, gespielt? Vom 1. bis zum 7. März gibt es zur Feier der Wiedereröffnung zwischen 11 und 17 Uhr freien Eintritt in die Ausstellung. (viv)