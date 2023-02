Vorfasnacht 2023 – Das Laaferi zeigt sich frech, erstklassig und ein bisschen woke Viele gute Ideen – viel Applaus: Der Basler Fasnachtsnachwuchs spielt sich an seiner Vorfasnachtsveranstaltung direkt in die Herzen seines Publikums. Daniel Aenishänslin

Paulchen schleicht sich durch das Laaferi, eingeladen vom Dupf-Club, an dessen «Friends» vorbei. Fasnacht trifft Stromgitarre. Foto: Dominik Plüss

Wenn eine Vorfasnachtsveranstaltung mit einem Gebet beginnt, zeigt das, wie heilig den Bebbi ihre Fasnacht ist. Da knien sie. Schulter an Schulter und beten zu Frau Fasnacht, dass sie, Laaferi (Jonathan Bötticher) und Bethli (Yamila Klingler), die mit ihren Raamestiggli den roten Faden durchs «Laaferi» geben, unsterblich werden. Unsterblich, wenn sie das Comité in die Familie der klassischen Fasnachtsfiguren aufnimmt. Der grosse Moment ihrer Liebe könnte auf diese Weise bis in alle Ewigkeit bewahrt werden.