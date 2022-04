Die Jungen Garden liefern Erstaunliches – Das Laaferi ist das, was das Drummeli hätte sein sollen Ihre Kreativität und ihren Willen, etwas Rechtes auf die Bühne zu bringen: In der Eventhalle der Messe Basel zeigten die Jungen Garden, was sie zu bieten haben. Andrea Schuhmacher

Die Junge Garde der Junteressli zeigt: Auch Sturm und Regen können einen nicht von der Fasnacht abhalten. Foto: Ivo Birrer

Ach das Laaferi. Es hätte einer der Höhepunkte der diesjährigen Vorfasnacht werden können – hätte es denn während der Vorfasnacht stattgefunden. Das Laaferi ist das, was das Drummeli hätte sein sollen. Mit rund 800 Kindern und Jugendlichen aus 25 Jungen Garden feierte das «Drummeli für Jungi» am Samstagabend Premiere in der Eventhalle der Messe Basel. Zwei Stunden lang zeigten die Jungen, was sie zu bieten haben.