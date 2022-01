Von Vor- zu Nachfasnachtsveranstaltung – Das Laaferi findet neu im April statt Das «Drummeli für Junge» zügelt in die Eventhalle der Messe Basel. Die Organisatoren sind weiterhin von der «Plattform für die Jungen Garden» überzeugt. Andrea Schuhmacher

Neu findet das Laaferi in der Eventhalle der Messe Basel statt. Visualisierung: PD

Das sogenannte Drummeli für Junge hat ein neues Datum: Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, findet das Laaferi neu vom 2. bis 3. April statt – zwei Wochen vor Ostern. Tickets sind ab sofort wieder erhältlich.

Eigentlich hätte die neue Vorfasnachtsveranstaltung bereits am vergangenen Wochenende stattfinden sollen. Doch aufgrund der epidemiologischen Lage musste sie verschoben werden. Unter anderem war dem Event die 2-G-plus-Regel für alle Altersstufen auferlegt worden. Für die Kinder, die am Laaferi ja schliesslich den Grossteil der Auftretenden ausmachen, war dies aber kaum einzuhalten – erst seit dem 5. Januar ist die Impfung für Kinder unter 12 Jahren überhaupt möglich.

Im April soll das anders sein. «Wir gehen davon aus, dass im April die aktuellen Massnahmen eher reduziert werden und das Laaferi somit für das Publikum und für die Mitwirkenden zu einem unvergesslichen Erlebnis werden kann», schreibt Matthieu Meyer, einer der Laaferi-Initianten, auf Anfrage.

Grösserer Saal als beim Drummeli

Mit der Verschiebung in den April «quasi als 4. Bummelwochenende» könnten die Jungen Garden sich zudem «optimal» auf den Auftritt vorbereiten. Dies sei jetzt im Januar nicht möglich gewesen. Die Verschiebung sei von den meisten Jungen Garden gewünscht worden.

Und sie hat zwei erfreuliche Nebeneffekte: Einerseits könnten «zusätzliche Junge Garden am Laaferi teilnehmen, die aus terminlichen Gründen ursprünglich absagen mussten», so Meyer. Andererseits steht ihnen an den neuen Daten neu die Eventhalle in der Messe Basel zur Verfügung. Somit wird das «Drummeli für die Junge» im grösseren Saal durchgeführt als das eigentliche Drummeli. Stand heute werden rund 700 Kinder und Jugendliche aus 24 Jungen Garden auf der Bühne stehen.

Obwohl das Laaferi mit dieser Verschiebung effektiv zu einer «Nachfasnachtsveranstaltung» wird, schätzen die Organisatoren, dass das Interesse auch im April gross sein wird. «Die Grundidee des Laaferi war von Anfang an, eine Plattform für die Jungen Garden zu schaffen und nicht einfach eine weitere Vorfasnachtsveranstaltung durchzuführen», schreibt Meyer weiter.

Unabhängig davon, in welcher Form die diesjährige Fasnacht stattfinden könne, sei der April ein wichtiger Monat für den Fasnachtsnachwuchs. «Es ist die richtige Zeit für die Nachwuchsförderung, bevor dann nach Ostern die Kurse wieder starten und interessierte Kinder mit dem Pfeifen und Trommeln beginnen können.»

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

