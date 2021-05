Ab dem nächsten Jahr soll die Ausbildung reformiert werden: KV-Lehrtochter. Foto: Geri Schedl (ZSZ)

Die Schweizerische Bankiervereinigung sorgt sich um die Zukunft der Kaufmännischen Lehre (KV). Grund ist die Reform der Ausbildung, die bereits im nächsten Jahr in Kraft treten soll. Die Sorge der Banker ist berechtigt.

Das KV stand einst dafür, was man in der Schweiz mit einer Berufslehre erreichen kann. Marcel Ospel und später Sergio Ermotti schafften es mit einer Banklehre an die Spitze der UBS, Martin Scholl an jene der Zürcher Kantonalbank.

Mit dem Aufkommen der Fachhochschulen und der wachsenden Akademisierung der Ausbildungswege hat das KV deutlich an Bedeutung eingebüsst. Dieser Bedeutungsverlust muss gestoppt werden.