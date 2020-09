Openair-Festival – Das Kulturfloss segelt Richtung Finale Am Freitag geht das Imfluss-Festival mit einem Auftritt von Anna Rossinelli zu Ende. Nicole Bernegger sorgte bereits am Mittwoch für einen späten Höhepunkt im schweizlastigen Programm. Nick Joyce

Die Soulsängerin Nicole Bernegger und ihre Backing-Sängerinnen Steffi Klär und Nza Smith reissen das Basler Publikum mit ihrer Performance auf dem Floss hin. Foto: Kostas Maros

2013 entschied Nicole Bernegger die Casting-Show «The Voice of Switzerland» mit einer grandiosen Interpretation von Etta James’ «At Last» für sich. Soulmusik singt die heute 43-Jährige aber schon lange. Mit ihrer alten Band The Kitchenettes hatte Bernegger immer wieder bewiesen, dass man nicht in einer Musikmetropole wie Detroit, Memphis oder New Orleans leben muss, um der grossen Tradition des Soul gerecht zu werden. Birsfelden tut es auch.