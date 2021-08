Dominik Flammers Alpine Küche – Das kulinarische Gedächtnis der Alpen Um Grosshändler zu umgehen, bringt der Schweizer Dominik Flammer Bauern und Gastronomen im Alpenraum direkt zueinander. Seine Mission: die Suche nach guten Lebensmitteln. Julia Rothaas

Domminik Flammer im Mädesüss: Der Ernährungsforscher sammelt, wo er sammeln kann. Bild: Tina Sturzenegger

Dass ihm das Aufspüren von Aussergewöhnlichem liegt, merkt Dominik Flammer, als er sich mit 15 in die Wälder nahe seinem Heimatort St. Gallen aufmacht. Er will Pilze sammeln, essbare Pilze. Er kommt allerdings nicht mit Pfifferlingen oder Steinpilzen nach Hause, sondern mit Trüffeln. So macht er das bis heute: Er will nichts Gewöhnliches finden. Sondern lieber etwas ganz Besonderes.

Für seinen neuesten Fund fährt Dominik Flammer ins Berner Oberland, zu Céline Addor und Philip Aellen. Treffpunkt ist eine Alp im Turbachtal oberhalb von Gstaad, weit weg von Schicki und Micki. Vor der Holzhütte hängen Kuhglocken, begrüsst wird er von vier Hühnern, die im Matsch picken. Der grosse Mann mit dem grauen Lockenkopf muss sich bücken, um durch die Tür zu passen, im Inneren kochen gerade 400 Liter Milch in einem riesigen Kupferkessel über offenem Feuer. Mithilfe eines Tuchs heben Addor und Aellen den Käsebruch aus dem Topf und drücken die krümelige weisse Masse in eine Form. «Ihr macht jetzt auch Käse?», fragt Dominik Flammer, und sein Grinsen wird breit. Eigentlich ist er wegen des Schwarzen Alpschweins hier, aber nachdem er ein Stück vom hausgemachten Tomme probiert, speichert er auch den cremigen Käse in seinem kulinarischen Gedächtnis ab.