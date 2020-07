Feiern in Zeiten der Pandemie – Das Kreuz mit den runden Geburtstagen Die Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum des Reformierten Kirchenchors Gelterkinden fallen Corona-bedingt bescheiden aus. Schon das 50-Jährige fiel ins Wasser. Thomas Gubler

Jubiläumspräsidentin Barbara Burkhardt hofft jetzt noch auf das Konzert im September. Foto: Lucia Hunziker

«Wir haben uns das 100-Jahr-Jubiläum unseres Vereins schon ein bisschen anders vorgestellt», sagt die Präsidentin des Reformierten Kirchenchors Gelterkinden, Barbara Burkhardt. Seit zwei Jahren hätten sie Ideen gesammelt und Vorbereitungen getroffen. Doch wie so viele, die in diesem Jahr Grund zum Feiern gehabt hätten, ist auch der Kirchenchor Gelterkinden zum Opfer der Corona-Pandemie geworden. Sämtliche Anlässe und Aktivitäten, wie das Jubiläumsfest vom 6. Juni oder überraschende Auftritte mit spontanem Singen in den Nachbargemeinden, mussten abgesagt werden. Immerhin soll das Fest im kommenden Jahr nachgeholt werden. «Und jetzt hoffen wir», so die Präsidentin, «dass wir zumindest im November das Jubiläumskonzert noch durchführen können.» Seit dem 11. Mai sind die Mitglieder wieder am Proben – erst in Vierergruppen und dann mit dem halben Chor.