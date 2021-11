Neue Pächter nach Konkurs – Das Kornhaus macht trotz Corona wieder auf

Nachdem das Restaurant Kornhaus im zweiten Lockdown in Konkurs gegangen ist, wird es am 1. Dezember neu eröffnet. Martin Jehli, der neue Pächter, musste mit seinem ersten Restaurant ebenfalls durch die Corona-Hölle. Trotzdem macht er sich keine Sorgen.

Wie sieht dieses Konzept aus?

Wir haben eine Thai-Köchin als Küchenchefin. Die Rezepte stammen von ihrer Grossmutter in Thailand. Diese Rezepte gibt sie nicht heraus. Sie verrät sie nicht einmal mir und meiner Partnerin. Von unserem Restaurant an der Maulbeerstrasse, Kitchen 41, wissen wir, wie gerne unsere Gäste dieses Essen haben. Am Mittag gibt es ein Thai-Buffet, dessen Gerichte man auch als Take-away mitnehmen kann. So können wir einen sehr schnellen Service leisten. Am Abend gibt es à la carte. Da legen wir den Fokus auf gemütliches Essen mit Vorspeise, Dessert und hausgemachten Getränken.