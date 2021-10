Ende der Handy-Ära – Das kommt nach dem Smartphone Viele Unternehmen bereiten sich schon jetzt heimlich auf eine Zukunft vor, in der wir ständig mit künstlicher Intelligenz interagieren. Stellt sich die Frage: Wie soll die aussehen? Adrian Kreye

Das Gadget Nextmind misst Hirnströme – um damit Geräte freihändig zu steuern. Foto: PD

Es dauert keine fünf Minuten, das eigene Hirn mit dem Laptop zu verbinden. Ein Stirnband klemmt eine kleine Plastikscheibe an den Hinterkopf. In ihr stecken die Sensoren. Nichts trennt nun Mensch und Maschine.

Keine Taste wird gedrückt, kein Wort in ein Mikro gesprochen, lediglich der Blick streift über den Bildschirm. Das Gerät tut, was das Hirn befielt. Die Hirnströme zappen durch Videokanäle. Sport, Nachrichten, eine Kindersendung. Sie lenken den Schläger beim digitalen Squash und Instrumente in einem Musikprogramm. Basstrommel, Soundeffekt, Synthesizer. Man ertappt sich beim Kichern.