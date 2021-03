Bewährte Behandlungsstrategien – Das können Sie gegen Schmerzen tun Etwa jeder sechste Mensch hierzulande lebt mit chronischen Schmerzen. Ein häufiger Fehler bei der Behandlung ist, dass die Medikamente nicht zum Beschwerdentyp passen. Martina Frei

Kaum auszuhalten : Chronische Schmerzen können für Betroffene zu einer grossen Belastung werden . Foto: Keystone

Fachleute empfehlen Betroffenen, ihre Schmerzkrankheit von verschiedenen Seiten anzugehen. Einer der wichtigsten Punkte: Gegensteuer geben. Diese Tipps können dabei helfen:

Sich von unrealistischen Vorstellungen verabschieden

Wer schon lange an Schmerzen leidet, wird sich kaum ganz davon befreien können. Schmerzfreiheit ist umso unrealistischer, wenn die Betroffenen älter sind und bereits mehrere Erkrankungen sowie «Abnützungserscheinungen» haben, etwa an den grossen Gelenken.

Erreichbare Ziele setzen

Kleinere Ziele lassen sich durchaus erreichen, und da kommt es auch darauf an, was dem Patienten am wichtigsten ist: Schmerzreduktion um ein Drittel, besserer Schlaf, die Arbeitsfähigkeit erhalten, trotz Schmerzen nicht vereinsamen, keine Schmerzen im Ruhezustand haben, allmählich mehr Alltagsaktivitäten nachgehen können, starke Attacken unterdrücken …

Den Schmerz beschreiben

« Der Patient sollte den Schmerz beherrschen – und nicht der Schmerz den Patienten » : Petra Hoederath, Schmerzspezialistin an der Klinik Stephanshorn in St. Gallen Foto: PD

«Einer der häufigsten Fehler ist, dass die Art des Schmerzes nicht richtig behandelt wird», sagt Petra Hoederath, Neurochirurgin und Schmerzspezialistin an der Hirslanden-Klinik Stephanshorn in St. Gallen. Sind die Schmerzen zum Beispiel einschiessend, stechend, bohrend, dumpf – oder welche andere Beschreibung trifft am besten zu? Sind sie stets da, oder schwankt ihre Intensität? Wann und wodurch werden die Schmerzen ausgelöst, gelindert oder verschlimmert? An wie vielen Tagen pro Woche oder wie oft täglich treten sie auf? Welche Körperstellen schmerzen am stärksten, wohin strahlt der Schmerz aus? Wie stark ist der Schmerz im Minimum und maximal? Wie stark beeinträchtigen die Schmerzen: allgemein, wenn sie am stärksten sind, wenn sie am schwächsten sind und im Moment? Was lösen die Schmerzen beim Betroffenen aus? Welche Auswirkungen fürchtet er? Woher rühren die Schmerzen?

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es beispielsweise sinnvoll, die Intensität des Schmerzes zu protokollieren. Foto: PD

Ab wann sind Schmerzen «chronisch»? Infos einblenden Es gibt verschiedene Arten von Schmerzen – entscheidend ist auch, wie lange sie anhalten. Ein kleiner Überblick: Akute Schmerzen dauern maximal drei Wochen. Bei ihnen weiss der Betroffene meist, woher sie rühren. Sie warnen, zum Beispiel vor einer heissen Herdplatte. Diese Warnfunktion haben chronische Schmerzen verloren. Sie können sich verselbstständigen und zur eigenständigen Krankheit werden, die das körpereigene Schmerzhemmsystem stört. Von chronischen Schmerzen spricht man ab der zwölften Woche. Schmerzen in der Zeitspanne zwischen akut und chronisch heissen subakute Schmerzen. Auch bei den Arten gibt es Unterschiede: «Nozizeptive Schmerzen» werden durch eine Gewebeschädigung verursacht, zum Beispiel bei Arthrose oder wenn man sich schürft. Sie sind meist gut lokalisierbar, im Gegensatz zu den meist nur diffus regional empfundenen «viszeralen Schmerzen» in den Eingeweiden. «Neuropathische Schmerzen» gehen dagegen auf Nervenschädigungen zurück und sind meist brennend, akut einschiessend oder elektrisierend. Sie können auch von Missempfindungen wie Ameisenlaufen oder Taubheitsgefühl begleitet sein. Je nach Schmerztyp haben sich andere Behandlungen bewährt. Wenn sich die «gewohnten» Beschwerden plötzlich verändern, sollte man aufmerksam werden. «Nur weil jemand unter chronischen Schmerzen leidet, bedeutet es nicht, dass diese Person keine neue Krankheit entwickeln kann. Es ist deshalb wichtig, stets genau hinzuschauen», sagt Schmerzspezialistin Petra Hoederath.

Die Antworten auf diese Fragen sind wichtig, weil sich daraus die Behandlung ableitet und weil sie einen Hinweis auf die Ursache liefern können, die sich vielleicht beheben lässt. «Es kommt immer wieder vor, dass man einen Grund für die Schmerzen findet, der zuvor jahrelang übersehen wurde», sagt Hoederath.

Risikofaktoren reduzieren

Zu hoher Blutzucker, Übergewicht, Stress, schlechter Schlaf, unterdrückter Ärger, eine belastende Lebenssituation, Ängstlichkeit oder zum Beispiel eine depressive Grundstimmung können den Schmerzen Vorschub leisten. Wer das Übel an der Wurzel packen möchte, kommt nicht umhin, auch diese Begleitumstände anzugehen.

Selbstwirksamkeit stärken

Die meisten Menschen fühlen sich der Situation ausgeliefert. «Der Patient sollte aber den Schmerz beherrschen – und nicht der Schmerz den Patienten», sagt Hoederath. Wer zum Beispiel weiss, wann seine Schmerzen immer am schlimmsten sind, der kann 20 bis 45 Minuten vorher Gegenmassnahmen ergreifen. Gute Information über die Erkrankung ist der erste Schritt auf dem Weg zur «Selbstwirksamkeit». Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel Meditation, Selbsthilfegruppen, Schmerzbewältigungstraining, Einreiben mit einem Schmerzöl, Entspannungsübungen …

Die Erwartungshaltung beachten

Derselbe Reiz tut je nach Situation stärker oder schwächer weh, denn das Empfinden wird auch von der Erwartung beeinflusst. Deshalb kann Ablenkung manchmal helfen. Wer ängstlich-besorgt bei jeder Bewegung mit Schmerzen rechnet, wird sie mit grösserer Wahrscheinlichkeit auch heftiger spüren. Dann «feuern» bestimmte Nervenzellen im Gehirn, die für das Bewerten von Schmerzen zuständig sind.

Häufige Fehler vermeiden

«Bei neuropathischen Schmerzen, die von geschädigten Nerven herrühren, nützen die üblichen Schmerzmittel wie Ibuprofen, Paracetamol oder Metamizol nichts. Sie wirken dann höchstens wie ein Placebo», sagt die Spezialistin. Auch das Herz-Kreislauf-Risiko, das manche gängigen Schmerzmittel wie etwa Ibuprofen bergen, wird ihrer Erfahrung nach oft zu wenig beachtet. «Wer schon Risikofaktoren für einen Herzinfarkt hat, sollte damit vorsichtig sein.»

Die lokale Behandlung nicht vergessen

Auflagen mit Bienenwachs, Wickel, Schmerzöle mit Moortorf, Kampfer, Lavendel oder Rosskastanie, ein «Bad» in warmen Linsen oder Erbsen für die Hände, Schmerz-, Lidocain- oder Capsaicin-Pflaster – solche lokalen Behandlungen würden viele Patienten sehr schätzen, so Hoederaths Erfahrung. Lidocain ist ein lokales Betäubungsmittel, Capsaicin stammt aus der Chilischote und hemmt ebenfalls die Wahrnehmung von Schmerzreizen. «Wer Wetterwechsel schlecht verträgt, dem tut oft Moortorf-Rosskastanien-Öl gut», weiss die Fachärztin.

Auch diese Behandlungsmethoden können helfen Infos einblenden Nicht alles, was gegen Schmerzen helfen kann, ist wissenschaftlich auch eindeutig erwiesen. Diese Massnahmen haben sich ebenfalls schon bewährt: Wärmende oder kühlende Umschläge Eisbad Medizinalhanf (Cannabis und CBD) Vibration: Ein vibrierendes Gerät auf der Haut kann die Weiterleitung bestimmter Schmerzreize unterdrücken. Beim Biofeedback lernt der Patient, Körpervorgänge wie etwa die Muskelspannung zum Positiven zu verändern. Mit schwachem Strom zur Nervenstimulation arbeitet die Tens-Methode. Dabei geben Elektroden auf der Haut leichte Stromimpulse ab, was die Schmerzwahrnehmung im Gewebe darunter reduzieren kann. Wie Akupunktur wirkt, ist unklar – dass sie aber helfen kann, ist anerkannt. Neuraltherapie: Am bekanntesten ist das Injizieren von etwas Betäubungsmittel nach der «Davos»-Methode – also «Da, wos wehtut». Gezielte Spritzen/Infiltrationen an die betroffene Stelle mit Kortison, Botox, lokalen Betäubungsmitteln oder anderen Substanzen, die entzündungshemmend wirken oder das Weiterleiten von Schmerzimpulsen hemmen. Ein häufiger Irrtum ist jedoch, dass bei Rückenschmerzen eine Spritze besser hilft als Medikamente zum Einnehmen. Die Spritze wirkt etwas schneller, ist aber nicht wirksamer als Tabletten oder Tropfen. Einzig der Placebo-Effekt kann bei einer Injektion jedoch grösser sein. Erkauft wird das mit einem (sehr kleinen) Risiko, dass es zu einem Abszess kommt. Implantierbare Neurostimulatoren hemmen (zum Beispiel am Rückenmark) mit Stromimpulsen die Schmerzsignale, die ans Gehirn weitergeleitet werden. Bestimmte Antidepressiva sowie Medikamente gegen Epilepsie wirken gegen chronische Schmerzen auch bei Menschen, die keine Depression oder Epilepsie haben. Grundsätzlich empfiehlt es sich, mit den Antiepileptika mit einer kleinen Dosis zu beginnen und diese in Absprache mit der Ärztin langsam (alle drei bis fünf Tage) ein wenig zu steigern. Das beugt Nebenwirkungen (wie Benommenheit oder Schwindel) vor und erhöht die Chance, dass man diese Behandlung auch wirklich durchführt. Die Wirkung dieser Medikamente lässt sich erst nach (bis zu acht) Wochen beurteilen, weil sie verzögert einsetzt. Antidepressiva und Antiepileptika sollte man nicht abrupt absetzen, sondern peu à peu. Zu den klassischen Medikamenten gehören Paracetamol, Metamizol, die entzündungshemmenden Schmerzmittel wie zum Beispiel Aspirin, Celecoxib oder Ibuprofen und Wirkstoffe, die chemisch mit dem Morphium verwandt sind (sogenannte Opioide). Nur in bestimmten Fällen sinnvoll sind Medikamente, welche die Muskeln entspannen, Beruhigungsmittel, Alpha-Liponsäure, Vitamin B12 oder zum Beispiel eine neuartige Behandlung mit elektrostatischer Aufladung. Ergonomische Faktoren: Wer morgens nach dem Aufstehen immer Rückenschmerzen hat, der braucht vielleicht eine andere Bettmatratze. Wem die Büroarbeit Probleme bereitet, der sollte seine Sitzhöhe überprüfen: Körpergrösse (in Zentimetern) geteilt durch 3,72 ist für die meisten Menschen die ergonomisch beste Sitzhöhe, Körpergrösse geteilt durch 2,48 ergibt die gesündeste Tischhöhe.

«Bei Nervenschmerzen dagegen würde ich es eher mit Kampfer- oder lavendelhaltigen Präparaten versuchen. Wir lassen auch speziell angefertigte Salben und Gels von den Apotheken mischen.» Nicht alles ist gleichermassen gut erforscht und bewiesen, aber solange es nicht schadet und kein Vermögen kostet, darf man es versuchen.

Psychische Umstände mitberücksichtigen

Schmerz tut nicht nur weh, er zermürbt, frustriert, weckt Ängste … Das kann zum Teufelskreis werden: Der Schmerz lässt den Kranken verzweifeln, führt zur Vereinsamung oder zur Angst um den Arbeitsplatz. Dadurch steigt die Muskelspannung, und das wiederum verstärkt die Beschwerden. Ausschliesslich die Schmerzen zu behandeln, greift darum zu kurz. Umgekehrt können sich Depressionen oder Ängste auch körperlich manifestieren. Eingebildet sind diese Beschwerden dann nicht. Denn jeder chronische Schmerz ist ein Zusammenspiel biologischer, seelischer und sozialer Faktoren. Wer ihn erfolgreich behandeln will, muss also psychische und soziale Umstände mitberücksichtigen. Deshalb ist bei vielen Patienten auch eine Psycho- oder eine Traumatherapie wichtig bei der Behandlung, weil sie bei der Stressbewältigung hilft wie auch beim Umgang mit den Schmerzen.

Auch an nicht medikamentöse Massnahmen denken

Auf Dauer keine Lösung: Schmerzmittel können die Nieren schädigen oder andere unerwünschte Nebenwirkungen haben. Foto: Keystone

Dauergebrauch von Medikamenten kann je nach Substanz zu Nierenschäden, Abhängigkeit oder anderen unerwünschten Folgen führen. Nicht medikamentöse Methoden sind daher mindestens so wichtig wie Pillen und Tabletten. Bewegung, soweit möglich, ist fast nie verkehrt. Physiotherapie – auch als Wassertherapie, Osteopathie oder Faszienbehandlung – kann etwa bei Rückenweh oft kleine Wunder wirken. Die Triggerpunkt-Therapie können Betroffene selbst anwenden: Dabei drückt man auf die Stelle, die am meisten wehtut. Lässt der Schmerz nach, lässt man los. Achtsamkeitstraining (Mind-Body-Therapie), Musik, Meditation, Qigong und Entspannungsverfahren können ebenfalls helfen, den Schmerzmittelgebrauch zu senken. (Selbst-)Massage oder Tuina löst verspannte Muskeln.

Tagebuch führen – über die guten Momente

«Immer wieder kommen Patienten mit dicken Schmerztagebüchern», sagt Petra Hoederath. Davon rät sie ab. «Ein solches sollte man nur zu Beginn einer neuen Behandlung führen, um zu schauen, ob sie anschlägt – aber nicht länger.» Denn es verleite dazu, immer wieder an den Schmerz zu denken. «Das Gehirn ist veränderbar, und das kann man nutzen. Besser ist deshalb, ein Genusstagebuch zu führen.» Dort hinein kommen alle Erlebnisse, die gutgetan haben – den Schmerzen zum Trotz.