Ausbleibende Pilgerströme – Das Kloster Mariastein braucht dringend Geld Die Millioneninvestitionen wie etwa die Neugestaltung des Vorplatzes können vom Benediktinerkloster nicht gestemmt werden. Nun hofft der Abt auf Sponsoren. Tobias Gfeller

Das Kloster Mariastein steht vor einer ungewissen Zukunft. Foto: Lucia Hunziker / Tamedia

Betriebsleiterin Theres Brunner stellt unmissverständlich klar: «Wenn wir gar nichts machen, ist das Kloster Mariastein gefährdet.» Gefährdet heisst, dass der Unterhalt der historischen Gemäuer nicht mehr gewährleistet wäre und eine Wallfahrt in der bekannten Form nicht mehr angeboten werden könnte.

Wie es kommen kann, wenn das Geld fehlt, zeigte Abt Peter von Sury auf einem Rundgang über das Gelände am benachbarten Hotel Jura, das im vergangenen April Konkurs anmelden musste. Es ist schon zu erkennen, dass das Gebäude aufgrund seiner Leere in seinem Zustand leidet. Die Corona-Pandemie setzt auch dem Kloster zu. Während Wochen konnten keine Gäste mehr empfangen werden, was sich nicht nur auf das Leben im und rund um das Kloster auswirkte, sondern auch in den Klosterkassen zu spüren ist.