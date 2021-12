Renaissance des Papiertheaters – Das klitzekleine Theater mit den riesengrossen Abenteuern Im 19. Jahrhundert hatten die meisten Familien aus dem Bildungsbürgertum ein Theater aus Papier im Haus, in dem Klassiker und Märchen gespielt wurden. Lange ist es in Vergessenheit geraten. Jetzt erfährt es eine Wiederbelebung. Franziska Laur

«Man nimmt etwas Karton, Papier, eine gute Beleuchtung, und schon beginnt es»: Konstantin Frey und sein Papiertheater. Foto: Kostas Maros

Dunkel ists, und auf der Bühne findet gar Wundersames statt. Das kleine Mädchen eilt durch Wälder, Wüsten, Städte, weiter, immer weiter, auf der Suche nach seinen Brüdern, die in Raben verwandelt worden sind. Es ist ein klitzekleines Theater aus Papier; die Kulisse wird von Hand gekurbelt, die Welt fliegt vorbei, die Zuschauer sind begeistert.

In Zeiten von Digitalisierung und neuen Medien schaffen es die Basler Denise und Konstantin Frey mit ihrem Papiertheater, die Kinder zu fesseln. Im Oktober spielten sie in Bad Säckingen, im September in Preetz in Schleswig-Holstein.