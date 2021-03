Lo & Leduc erobern Deutschland – Das kleine Mundartwunder Deutschschweizer Künstler wie Lo & Leduc oder Hecht erreichen auf den Streamingportalen Millionen Streams. Mit Musik, die eigentlich nur einen winzigen Markt erreichen kann. Wie geht das? Martin Fischer

Produzierten und sangen den erfolgreichsten Mundartsong der Digitalära: Lo & Leduc. Foto: Maximilian Lederer

Der Riesencoup ist exakt drei Jahre her: Mit «079» haben Lo & Leduc 2018 den erfolgreichsten Schweizer Mundartsong der Digitalära veröffentlicht – in einer Zeit, in der sich das Publikumsinteresse auf den Streamingportalen mit Zahlen festmachen und vergleichen lässt.

Seither erreichen die Berner mit fast jedem neuen Song zuverlässig die Millionenmarke auf Spotify. «Tribut», Ende 2020 erschienen, hat bereits fast 2,5 Millionen Streams auf Spotify. Dabei machen Lo & Leduc Musik in einer Sprache, die nur rund 5 Millionen Menschen sprechen. Wie geht das zusammen?