Der nächste Schweizer Gold-Coup – Staunen mit Marco Odermatt: Das kann selbst er nicht besser Der Nidwaldner fährt überragend zu WM-Gold in der Abfahrt. Einmal mehr zeigt er, dass ihm Rückschläge nicht viel anhaben können. Marcel Rohner aus Courchevel

Der neue Abfahrtsweltmeister schreit seine Freude in den Himmel: Marco Odermatt liefert nach der Enttäuschung im Super-G. Foto: Lionel Bonaventure (AFP)

Es ist ein kurzer Moment, in dem alle Emotionen über Marco Odermatt hereinbrechen. Er sitzt in Courchevel an der Sonne in einem Sessel. Es ist der Ort für den Leader, den Schnellsten des Tages und wer am Schluss noch hier sitzt, ist Weltmeister. Odermatt senkt den Kopf, er, der sonst so abgeklärt ist, wischt sich Tränen aus den Augen. Er hats geschafft.