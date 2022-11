Sweet Home: 10 Stimmungsmacher – Das kann jede Küche brauchen Neben Kochherd, Kühlschrank und Pfannen sorgen Wohnlichkeit, Stimmung und hübsche Dinge für die Freude am Kochen und Geniessen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Stimmungsvolles Licht

Ambiance mit warmem Licht. Foto über: Mademoiselle Poirot

Klar, man braucht gutes Licht, damit man sieht, ob man nun Zwiebeln oder Fenchel hackt und den Zucker nicht mit dem Salz verwechselt. Aber der Küche, besonders den nüchternen, coolen, allzu praktischen, tut auch Stimmung gut und da hilft eine Extraleuchte. Stellen Sie eine hübsche Tischleuchte auf die Theke oder zumindest auf das kleine Tischchen in der Küche. Es gibt ja jetzt auch viele ohne Kabel, die sind flexibel einsetzbar.

2 — Pflanzen

Ein Stück Natur, das Freude macht. Foto über: Historiska Hem

Bald erfrieren die Küchenkräuter auf dem Fenstersims. Holen Sie sie rein. Sie tun der Küche gut, duften fein und helfen dabei, besser zu kochen. Aber nicht nur Küchenkräuter sind eine gute Idee für mehr Ambiance. Andere Pflanzen, Blumen und Zweige helfen auch dabei. Dieses kleine bisschen Schönheit, auf das man in den anderen Räumen immer achtet, geht in der Küche oft vergessen. Dabei verbringt man doch viel Zeit darin.

3 — Haken

Eine Hakenleiste für Tücher und andere Dinge. Foto über: Remodelista

In vielen Küchen, die ich gesehen habe, fehlen entweder Küchentücher, aus einem mir nicht erschliesslichen Grund, oder es hängt eines, zerknüllt und und lieblos am Backofengriff. Montieren Sie eine Hakenleiste, da haben nicht nur Tücher Platz, sondern man kann da auch die Einkaufstasche, die Abwaschbürste und anderes aufhängen. Und kaufen Sie sich schöne Küchentücher, die Sie auch regelmässig auswechseln und bügeln. Es sind solche kleine Dinge, die einen Haushalt definieren.

4 — Ein kleiner Ablagetisch

Kleiner brauner Holztisch für mehr Platz und Wohnlichkeit. Foto über: Lobster and Swan

Kleine Tische vollbringen oft Grosses. Gerade in der Küche ist oft mehr Ablage von Nöten. Ein antiker Holztisch bietet nicht nur das, sondern schafft mit wenig, recht viel Wohnlichkeit. Diese fehlt nämlich in den meisten Küchen.

5 — Bilder

Bildergalerie in einer Küche. Foto über: Anavida Interiors

Wohnlichkeit vermitteln auch Bilder. Geben Sie ihnen einen Platz in der Küche. Es müssen ja nicht gerade die allerwertvollsten Kunstwerke sein, es finden sich auch hübsche alte Malereien in Brockenhäusern, die einer Küche auf die Sprünge helfen können. Wählen Sie Bilder in Ihrem Stil. Foodfotos, Grafiken, Stilleben, Drucke, alles geht, solange man Freude daran hat.

6 — Ein Kronleuchter

Ein freundlicher Kronleuchter als Schmuck in der Küche. Foto über: Heather Bullard

Die Küche ist auch ein guter Platz für etwas mehr Exzentrik als in den übrigen Räumen. Vielleicht ist genau da der richtige Ort für den Kronleuchter, den man sich zwar schon lange wünscht, sich aber aus Angst vor Biederkeit nie gegönnt hat. In der Küche wirkt er definitiv nicht bieder, sondern sorgt für Allüre und Freude.

7 — Eine Bar

Kulinarische Hausbar und Bibliothek. Foto über: Style me pretty

Das bisschen Noilly Prat zum Fisch, der Schuss Cognac in der Sauce, der Wein im Risotto oder der Rum im Pudding: Alkohol verfeinert viele Gerichte und ist eine wichtige Kochzutat. Eröffnen Sie eine kleine Küchenbar dafür, damit Sie alles schön griffbereit haben. Und verbinden Sie die Bar gleich noch mit einer Bibliothek für die Lieblingskochbücher.

8 — Ein kleines Metallregal

Kleines, praktisches Zusatzregal. Foto über: The Elliott Homstead

Meistens ist alles, was man braucht hinter den Küchenschranktüren verstaut – und geht dort oft vergessen. Mit einem kleinen Regal aus Metall, können Sie alles, was Sie gerne griffbereit haben, so platzieren, das man es auch sieht. Das sorgt erst noch für mehr Atmosphäre im Raum.

9 — Ein Tellerhalter

Countrycharme mit einem Tellerregal. Foto über: Messy Messy Chic

Sie wüschen sich eine richtig gemütliche Landhausküche? Voller Antiquitäten, Erbstücken und Geschichte? Eine, in der immer ein Apfelkuchen frisch aus dem Ofen kommt und eine gute, hausgemachte Suppe für unerwartete Besucher auf dem Herd steht. In einer Mietwohnung wird dieser Traum nie wahr. Aber ein bisschen davon bringen Dinge wie ein Tellerregal.

10 — Besondere Stücke

Küchenschrank als Schatzkiste. Foto über: Devol Kitchens

Wer nach Hause gekommen ist im Leben und sich nicht mehr in der Ikea-Startetest-Phase befindet, will eine eigene, unverwechselbare Küchen- und Kochgeschichte beginnen. Da helfen besondere Stücke wie Gläser in Edelsteinfarben, Suppenschalen in Form von Kohlblättern, alte Senftöpfe für Kochkellen, eine Teekanne, die aussieht, als käme sie aus Alices Wunderland und andere Dinge mit Persönlichkeit.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an.

Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

Fehler gefunden?Jetzt melden.