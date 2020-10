Schweiz verletzt Menschenrechtskonvention – Das kann die AHV teuer zu stehen kommen Ein Witwer habe Anrecht auf dieselbe Rente wie Witwen, urteilt Strassburg. Das stellt die Schweiz vor ein Problem. Es geht um mehrere Hundert Millionen Franken. Iwan Städler Redaktion Tamedia

Der Europäische Gerichtshof in Strassburg legt die Menschenrechte extensiver aus als früher. Foto: Europarat

Das Urteil dürfte in der Schweiz noch viel zu reden geben. Weil es um eine heikle Frage, um viel Geld und um die Bedeutung des Völkerrechts geht. Ausgelöst hat es ein Witwer aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, der sich gegenüber Witwen benachteiligt fühlt.

Der Mann hatte nach dem Tod seiner Frau die beiden Kinder betreut und vorerst eine Witwerrente erhalten – allerdings nur, solange die Kinder noch minderjährig waren. Mit dem 18. Geburtstag der jüngeren Tochter erlosch sein Anrecht auf die Rente. Weil er ein Mann ist.

Gegen die Verfassung

Wäre er eine Frau, hätte er das Geld weiterhin erhalten. Denn Witwen kriegen die Rente auch dann, wenn die Kinder schon erwachsen sind. Ja selbst, wenn die Frau nie Kinder hatte. So will es das geltende Schweizer Recht. Es basiert immer noch auf der Annahme, dass der Ehemann für den Lebensunterhalt der Frau aufkommt. Fehlt er, braucht sie folglich eine Rente.

Das widerspreche der Gleichstellung von Mann und Frau, argumentierte der Appenzeller. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gibt ihm nun recht. Die Ungleichbehandlung verstosse gegen die Menschenrechtskonvention und sei daher unzulässig.

Damit korrigieren die Strassburger Richter das Bundesgericht, das 2012 anders urteilte. Zwar räumten auch die Schweizer Richter ein, die ungleiche Behandlung von Witwen und Witwern widerspreche der Gleichstellung. Sie dränge sich weder aufgrund von biologischen noch funktionalen Unterschieden auf. Der Gesetzgeber habe aber im AHV-Gesetz explizit nach dem Geschlecht unterschieden und damit eine der Bundesverfassung zuwiderlaufende Bestimmung verabschiedet. Bundesrichtern sei es untersagt, Bundesgesetze auf ihre Verfassungsmässigkeit zu prüfen.

Bund erwägt Weiterziehen

Das Strassburger Urteil kann die Schweiz teuer zu stehen kommen. Es geht um mehrere Hundert Millionen Franken, die zusätzlich an Witwer ausbezahlt werden müssten, falls sie tatsächlich dieselben Rechte erhielten wie die Witwen.

Noch ist es nicht so weit. Das Urteil kann noch an die Grosse Kammer des EGMR weitergezogen werden. Dafür hat der Bund drei Monate Zeit. Er will den Entscheid nun genau analysieren. Ein Weiterzug könnte sich nur schon deswegen aufdrängen, um Zeit zu gewinnen und Geld zu sparen. Denn wenn das Urteil rechtskräftig ist, werden auch andere Witwer auf Gleichstellung pochen. Das kann sich die AHV aber kaum leisten. Die Hinterlassenenrenten belaufen sich auf mindestens 948 und höchstens 1896 Franken pro Monat – je nach Erwerbseinkommen und Beitragsdauer.

Politisches Minenfeld

Statt die Ansprüche der Witwer jenen der Witwen anzupassen, könnten Bundesrat und Parlament auch den umgekehrten Weg beschreiten und weniger Witwenrenten sprechen. Damit beträten sie freilich ein politisches Minenfeld, wie die Vergangenheit zeigt. Bisher sind alle derartigen Versuche gescheitert. 2004 lehnte das Volk selbst eine Minireform ab, die nur jenen Witwen keine Rente mehr zusprechen wollte, die ihr Leben lang nie Kinder hatten.

In der Politik spielen eben auch Emotionen eine Rolle – gerade bei Witwen. Kommt hinzu, dass eine Reform der Witwenrente als Angriff aufs traditionelle Familienmodell verstanden und ausgeschlachtet werden kann.

Lesben besser gestellt

Auf der anderen Seite lässt sich das Einschränken der Witwenrenten gut mit dem gesellschaftlichen Wandel begründen. Die grosse Mehrheit der gegenwärtigen Bezügerinnen einer Witwenrente sind heute erwerbstätig. Eine Studie der Universität Genf im Auftrag des Bundesrats kam schon vor Jahren zum Schluss, eine Verwitwung sei für das Einkommen nicht gravierend – deutlich weniger gravierend als eine Scheidung oder Trennung.

Auch führt die Diskussion um die «Ehe für alle» die Ungleichbehandlung von Mann und Frau bei den Hinterlassenenrenten ad absurdum. Bleibt sie bestehen, sind Lesben künftig deutlich besser gestellt (sie werden beim Tod der Partnerin Witwe) als Schwule (sie werden beim Tod des Partners Witwer).

Konvention extensiv ausgelegt

Das Strassburger Urteil könnte auch die Debatte um «fremde Richter» und die Bedeutung des Völkerrechts wiederbeleben. 2012 hielt das Bundesgericht in seinem Urteil noch fest, aus der Rechtssprechung des EGMR lasse sich «keine Pflicht der Mitgliedsstaaten ableiten, bestimmte Sozialversicherungsleistungen zu erbringen».

Dies scheint sich inzwischen geändert zu haben. Seit 2016 legt der Gerichtshof die Menschenrechtskonvention extensiver aus, sodass sie auch auf ungleiche Behandlungen bei Sozialleistungen angewandt werden kann. Die Konvention sei ein «lebendiges Instrument», so die Richter. Sie sei «im Licht der aktuellen Lebensumstände» zu interpretieren.