Airpods Max – Das kann der 600-Franken-Kopfhörer Apple hat heute seinen neuen Kopfhörer vorgestellt. Gleich mehrere Neuerungen lassen aufhorchen. Rafael Zeier

Diskretes Äusseres: Die Airpods Max schreien nicht «Apple», aber wenn sie an den Erfolg der kleineren Airpods anschliessen, wird sich der Wiedererkennungseffekt von allein einstellen. Weit und breit kein Apple-Logo. Ja, die Kopfhörer werden mit Apples LIghtning-Kabel geladen. Wer aber die Kopfhörer an eine Stereoanlage anschliessen möchte muss ein Extra-Kabel kaufen. 1 / 8

Also doch! Seit über einem Jahr wird gemunkelt, dass Apple das Airpod-Sortiment weiter ausbauen und um einen sogenannten Over-Ear-Kopfhörer ergänzen wird. Tatsächlich hat Apple heute per Pressemeldung einen solchen Kopfhörer vorgestellt. Anders als alle bisherigen Airpods wird der Airpod Max nicht in die Ohren gesteckt, sondern wie klassische Kopfhörer auf die Ohren gesetzt.

Auf den ersten Blick fallen das schlichte Design und die verschiedenen Farben auf. Während andere Hersteller im High-End-Segment (da landet man nämlich mit einem Preis von 600 Franken) meist auf Schwarz und gelegentlich noch auf Weiss oder Beige setzen, hat Apple gleich eine ganze Auswahl an Farben im Angebot.

Auch erfreulich: Apple verzichtet bei den Kopfhörern auf auffällige Schriftzüge oder Firmenlogos. Spannender ist da aber die Bedienmethode: Apple setzt wie bei der Apple Watch auf eine digitale Krone. Also eine Art Drehrad. Wie gut das funktioniert und ob man die Airpods Max ohne hinzuschauen leicht bedienen kann, wird sich spätestens zeigen, wenn sie nächsten Freitag in den Handel kommen.

Der alles entscheidende Klang

Am wichtigsten ist bei Kopfhörern aber freilich der Klang, und da verspricht Apple viel. Sehr viel. In allen Belangen sollen die Airpods Max Höchstleistungen bieten: Klangqualität, Lärmunterdrückung, Mikrofonqualität und auch noch beim Raumklang. Ob Apple diese Versprechen halten kann, muss ein Test zeigen.

Für ein Stirnrunzeln sorgte nach der Ankündigung weniger der Preis, der in der Liga, in die Apple will, durchaus üblich ist (auch wenn es etwa von Bose und Sony für die Hälfte schon sehr gute Kopfhörer gibt). Wenn man auf den ersten Blick etwas kritisieren möchte, dann sind es (wie bei Apple in den letzten Monaten schon öfter der Fall) die Kabel und Anschlüsse.

Anders als praktisch alle Kopfhörer auf dem Markt, werden die Airpods Max nicht per USB-C geladen, sondern über Apples eigenen Lightning-Standard, wie er auch beim iPhone zum Einsatz kommt. Drahtlos lassen sich die Kopfhörer weder mit dem weitverbreiteten Qi-Standard noch mit Apples eigenem Magsafe-Standard laden. Wer sein iPhone immer noch per Kabel lädt, wird sich dennoch über den Entscheid freuen.

Und dann ist da noch die Sache mit dem Audiokabel. So eins ist in der Box nicht dabei. Wer die Airpods Max im Flugzeug ans Bordsystem oder zu Hause an die teure Stereoanlage anschliessen möchte, braucht ein Lightning-auf-Klinke-Kabel. Natürlich hat Apple ein solches im Sortiment – für 40 Franken.

Der erste Eindruck

Hatte ich bei der Ankündigung der ersten Airpods 2016 gestaunt, dass sie nicht teurer sind, staune ich heute, in welch hohe Preisklasse Apple mit den ersten eigenen Over-Ear-Kopfhörern einsteigt. Bei den Airpods war nach dem ersten Ausprobieren klar, die werden ein Hit. Ob sich das mit den Airpods Max nächste Woche wiederholt?

Im grossen Ganzen gesehen ist es spannend, wie Apple das eigene Kopfhörersortiment weiter ausbaut. Hat die Firma doch 2014 mit Beats einen der prominentesten Kopfhörerhersteller gekauft. Der existiert bis heute weiter und lanciert jährlich neue Kopfhörer. Das hindert Apple nun aber nicht daran (wenn auch in einem höheren Preissegment), Beats noch mehr Konkurrenz zu machen.

Weniger als Beats dürfte die heutige Ankündigung den Premium-Kopfhörer-Herstellern Sorgen bereiten. Direkt mit Apple und seinen zur Perfektion geölten Logistikabläufen und Verkaufskanälen zu konkurrieren, macht selten Freude.