Bethesda: Mütter unter dem Messer – Das Kaiserschnitt-Spital Die Basler Geburtsklinik Bethesda hat eine überdurchschnittlich hohe Kaiserschnittrate. Dagegen kämpft die Spitalleitung an. Joël Hoffmann

Ärzte bringen ein Kind über einen Kaiserschnitt auf die Welt. Symbolbild: Klaus Rose

Ärzte denken beim Griff zum Skalpell zu oft weniger an das Wohl des Patienten, als an ihren Geldbeutel. Diese Tatsache, die Mediziner empört «Pauschalverdacht» rufen lässt, ist in beiden Basel statistisch belegt. Die bekannteste Disziplin, in der unnötig operiert wird, ist die Orthopädie. Aber auch in anderen Bereichen zeigen die Statistiken, dass das Gesundheitswesen krankt: Alle paar Jahre wieder steht das Basler Bethesda-Spital in der Kritik. Das auf Geburten spezialisierte Privatspital führt überdurchschnittlich viele Kaiserschnitte durch.