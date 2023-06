Andy Diouf wechselt nach Lens – Das Juwel Diouf beschert dem FCB 15 Millionen Euro Der FC Basel gibt den ersten seiner Perspektivspieler ab, die in der Conference League für Furore sorgten. Andy Diouf schliesst sich dem RC Lens an, in Basel klingelt die Kasse. Oliver Gut

Hatte viel zu jubeln in der Conference League – und darf sich nun über einen lukrativen Vertrag bei einem französischen Champions-League-Teilnehmer freuen: Andy Diouf. Foto: Peter Schneider (Keystone).

Schon am Mittwoch gab es kaum noch Zweifel und es war absehbar, dass man sich finden würde. Am Donnerstag reiste Andy Diouf dann aus dem Trainingslager ab, um nach einem Zwischenhalt in Basel nach Nordfrankreich zu gelangen. Dorthin, wo er am Freitag die medizinischen Tests absolvierte und anschliessend einen Vertrag unterschrieb, der ihn für fünf Jahre an den RC Lens bindet. So steht es im Communiqué, das der Zweite der vergangenen Ligue-1-Saison verschickt hat. Was gleichsam bedeutet: Inzwischen ist der Abgang von Andy Diouf vom FC Basel offiziell.