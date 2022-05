Offene Jugendarbeit Region Sissach – Das Jubiläum im Untergrund Seit 25 Jahren hat die Jugend im Oberbaselbiet Ansprechpartner, auf die sie sich verlassen kann. Daniel Aenishänslin

Das Herz der Offenen Jugendarbeit: der Club Underground. Foto: zVg

Die Offene Jugendarbeit Region Sissach feiert ihren 25. Geburtstag. Dazu lancieren ehemalige Jugendzentrum-Besucher am 7. Mai eine «Generation-Jubiläumsparty» im Club Underground. Läuft alles nach Plan, kommt an diesem Anlass auch eine nette Summe zusammen, die in eine neue DJ-Anlage investiert werden soll. Im August wird zusätzlich ein Treffen von Ehemaligen stattfinden. Es wird auf die alten Zeiten angestossen.

Das Jugendzentrum «Club Underground» ist das Aushängeschild der Offenen Jugendarbeit Region Sissach. Neben dem Jugendzentrum gibt es weitere Angebote wie etwa die Mobile Jugendarbeit. Jugendarbeiterinnen und -arbeiter steuern dabei mit den beiden fahrbaren Jugendtreffs «Jugendmobil» und «The Truck» öffentliche Plätze an und pflegen den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen vor Ort.

Unterwegs mit «The Truck». Foto: zVg

Im Zentrum der Offenen Jugendarbeit steht der Beziehungsaufbau. Über die Jahre entstand eine hohe Motivation, das Angebot gemeinsam zu gestalten. Das schlägt sich nieder in der Förderung von DJ- und Musikproduzenten, der Renovation des Jugendzentrums «Club Underground» zusammen mit den Jugendlichen und einem kontinuierlichen Beziehungsaufbau zu Kindern und Jugendlichen in der ganzen Region Sissach. In den vergangenen Jahren besuchten regelmässig 300 bis 400 Jugendliche die Events im Club Underground. Über 100 Jugendliche arbeiteten über mehrere Jahre verbindlich mit.

