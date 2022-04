Traumhochzeit von Beckham junior – Das Jawort am Strand von Florida Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben sich in Palm Beach vermählt. Es dürfte eine der glamourösesten Hochzeiten des Jahres sein. Florian A. Lehmann

Ein Kuss für die Ewigkeit: Brooklyn Beckham hat seine Nicola in einer glamourösen Hochzeit geheiratet. Foto: Angela Weiss (AFP/Archiv)

Es ist wie bei einem Sportereignis, deshalb das Wichtigste vorweg: Das Resultat der Trauung zwischen Brooklyn Beckham und der US-Schauspielerin Nicola Peltz endete nach einem gegenseitigen verbalen Ja unentschieden – was im Falle einer Hochzeit das ideale Ergebnis darstellt.

Das Paar schwor sein Bündnis für die Ewigkeit – in «guten wie in schlechten Zeiten» – am Samstagabend in einer Strandvilla der Familie Peltz in Palm Beach, wie amerikanische Medien berichteten. Laut der «Bild»-Zeitung fanden gleich zwei Hochzeitszeremonien statt: eine jüdische und eine katholische, da die Mutter der Braut Katholikin und der Vater Jude ist.

Auf Instagram postete die frisch Vermählten in der Nacht zum Montag ein Schwarzweissfoto, auf dem sie sich strahlend an den Händen halten – was die Vermutung aufkommen lässt, dass die beiden den wichtigen Tag in ihrem Leben auch wirklich genossen, was bei Hochzeiten für die Hauptdarsteller fürwahr nicht immer der Fall sein muss.

Weiter nach der Werbung

Der 23-jährige Beckham junior – Sohn des einstigen Fussball-Stars David Beckham und der Modedesignerin Victoria Beckham – und seine vier Jahre ältere Ehefrau, die vor allem mit dem Science-Fiction-Film «Transformers: Ära des Untergangs» eine gewisse Berühmtheit erreichte, posteten noch weitere Bilder auf ihren Instagram-Kanälen. Diese dürften in der Welt von Social Media verschlungen werden. Das junge Paar hatte sich im Juni 2020 nach sieben Monaten Beziehung verlobt.

Die Kosten der nicht gerade billigen Feier werden von der amerikanischen Boulevardpresse auf rund 3,6 Millionen Dollar (circa 3,4 Millionen Franken) geschätzt. Dazu muss man wissen, dass der Vater der Braut, Nelson Peltz, ein Investor ist. Sein Vermögen wird gemäss dem US-Magazin «Forbes» auf 1,6 Milliarden US-Dollar (ungefähr 1,5 Milliarden Franken) geschätzt. Man darf also davon ausgehen, dass sich der Vater die Hochzeit seiner Tochter leisten kann. Allein das Anwesen in Palm Beach soll laut der «New York Post» mehr als 4000 Quadratmeter gross sein und einen Wert von 123 Millionen Dollar (115 Millionen Franken) ausweisen.

Zahlreiche Prominente unter den Gästen

«Mr. & Mrs. Peltz Beckham» gaben sich das Jawort inmitten zahlreicher Prominenter aus Sport und Entertainment. Die US-Tennis-Spielerinnen Serena und Venus Williams, die Schauspielerin Eva Longoria, Kochikone Gordon Ramsay, Supermodel Gisele Bündchen und ihr Ehemann und Footballstar Tom Brady sowie Ex-Spice-Girl Mel B. werteten die Gästeliste, die gemäss US-Insidern rund 600 Personen umfasste, nominell auf.

Small Talk in Palm Beach: Schauspielerin Eva Longoria (r.) gehörte ebenfalls zu den prominenten Gästen. Foto: Dukas (9. April 2022)

Die grosse Party selbst war in einer Beziehung mit einer defensiven Taktik organisiert worden: Das Brautpaar wurde von Paparazzi-Kameras rigoros abgeschirmt. Wenn Brooklyn und Nicola zukünftig auf Shoppingtour gehen, wird dies kaum mehr der Fall sein.

Ach ja: Am Tag nach der Hochzeit nahm der Gatte seine Gattin in einem elektrischen Jaguar der Marke XK120 auf eine Spritztour, wie die britische «The Sun» weiss. Kostenpunkt des Gefährts: 500’000 Pfund, rund 609’000 Franken. Wer heiratet, soll sich auch was gönnen.













(Text mit Material von der SDA)

Fehler gefunden?Jetzt melden.