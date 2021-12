Leitartikel zu 2021 – Das Jahr der Wut Die endlos scheinende Corona-Pandemie schürt Hass, Hetze und Egoismus. In einer funktionierenden Demokratie darf sich die Gesellschaft durchaus spalten. Meinung Marcel Rohr

Festnahme vor dem Bundeshaus in Bern: Corona-Kritiker werden von der Polizei gestoppt. Foto: Jürg Spori / Tamedia

Die Erinnerung an den Frühling 2020 hat fast etwas Romantisches. Mit dem ersten Lockdown schwappte eine Welle der Solidarität über die Schweiz. Fürsorgliche Nachbarn besorgten die Einkäufe für die Älteren und stellten die Taschen vor die Haustür. Frisches Gemüse holte man sich wieder beim Bauernhof auf dem Land, und dem Beizer in der Stammkneipe steckte man ein grösseres Trinkgeld als üblich zu: «Es geht schliesslich um dein Überleben!» Technikaffine Eltern erklärten den eigenen und fremden Kindern liebevoll am Laptop, wie Homeschooling funktioniert. Gemeinsam aus der Krise. Ein Virus eint.