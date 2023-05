Vor dem Baselbieter Schwingfest – Das Jahr der Bestätigung Adrian Odermatt aus Liesberg war der Mann der Stunde am Esaf in Pratteln 2022. Am Samstag startet der 22-Jährige in Ettingen in die Kranzfestsaison. Dominic Willimann

Der perfekte Schluss eines perfekten Tages: Beim Esaf in Pratteln 2022 bezwingt Adrian Odermatt im vierten Gang den Eidgenossen Bernhard Kämpf. Foto: Sven Thomann (Freshfocus)

Etwas über acht Monate ist es her. Und dennoch sehr präsent bei Adrian Odermatt: das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln 2022. Es ist dies das bisherige Highlight in der Karriere des 22-Jährigen. Rückblende: Am ersten Tag in Pratteln überzeugt das Kraftpaket aus Liesberg. Vier Duelle, vier Siege, viermal die Maximalnote 10. Besser geht es nicht.

Odermatt steht nach der Hälfte des Programms zuvorderst in der Rangliste. Und als er abends sein Handy einschaltet, sind da über 200 Nachrichten. Doch sein Fokus liegt in diesen zwei Tagen auf dem Sport. Und weil er so erfolgreich gestartet ist – unter den ersten vier Gegnern befinden sich drei Eidgenossen, die von der Einteilung stärker als Odermatt eingestuft werden –, schläft er besonders gut. «Besser, als wenn ich nicht in die Gänge gekommen wäre.»

Am zweiten Tag bekommt er es in der Arena im Baselbiet mit den Besten zu tun. Er verliert zwar gegen den späteren König Joel Wicki und den Schlussgangteilnehmer Matthias Aeschbacher, doch die Note 10 im letzten Gang beschert ihm den ersten Kranz an einem Eidgenössischen sowie Spitzenplatz drei. Fortan darf sich der Liesberger in Schwingerkreisen Eidgenosse nennen.

Und von nun an ändert sich einiges für den Laufentaler: ein Empfang in der Wohngemeinde, eine Ehrung beim Schwingclub Binningen, die Auszeichnung zum Baselbieter Sportler des Jahres, eine Einladung zum Ski-Weltcup in Adelboden. Odermatt sagt: «Für mich ist das eine riesige Ehre und zeigt, dass meine Leistung geschätzt wird.»

Zu Besuch beim Ski-Weltcup in Adelboden: Adrian Odermatt (rechts) mit Schwingerkollegen – unter ihnen auch König Joel Wicki (links). Foto: Jürg Spielmann

Überhaupt darf der Sennenschwinger des Schwingclubs Binningen auf seine beste Saison zurückblicken. Als er im vergangenen Mai beim Baselstädtischen Schwingertag im Schlussgang gegen Samuel Giger steht, zeigt er, zu was er im Sägemehl fähig ist. Die Saisonbilanz liest sich bemerkenswert: Zu den bisherigen fünf Kränzen kommen acht weitere dazu. Nur bei zwei Kranzfesten geht er in der letzten Saison leer aus (Schwägalp und Berner Kantonales).

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Odermatt eine vielversprechende Zukunft im Nationalsport vorausgesagt wird. Doch damit und entsprechenden Meldungen in nationalen Medien setzt er sich nicht gross auseinander. «Ich habe bereits vor dem Esaf professionell trainiert», sagt Odermatt. Neu sei einzig, dass er nun seinen WK als Spitzensportler absolvieren könne und sein Arbeitspensum als Monteur einer Briefkastenanlagen-Firma auf 80 Prozent reduziert habe.

Sieg in Grenchen

Denn der Hunger im Schwingsport nach mehr ist bei Odermatt, der aus einer Nidwaldner Schwingerfamilie stammt, noch längst nicht gestillt. Noch fehlt ihm in seinem Palmarès ein Kranzfestsieg. Die erste Möglichkeit darauf hat er am Samstag, wenn beim 107. Baselbieter Kantonalschwingfest in Ettingen zusammengegriffen wird. Dass er fit ist, hat der Baselbieter in den letzten Tagen gezeigt: Das Rangschwinget in Grenchen gewann er, beim Frühjahrsschwinget in Oberdorf wurde er am 1. Mai Fünfter.

Geht es nach Odermatt, möchte er in dieser Saison die Leistungen aus dem Vorjahr bestätigen. Und sich damit für das Unspunnenfest in Interlaken empfehlen. Auf dem Weg dorthin geniesst er die Unterstützung von seinem langjährigen Mentor Andreas Henzer und natürlich auch von Lars Voggensperger. Seit klein auf sind die zwei mit demselben Jahrgang Trainingspartner, Vereinskollegen und haben in Pratteln beide den Eidgenössischen Kranz gewonnen.

Es ist offensichtlich: Mit diesem Duo wächst im Baselbiet ein Gespann heran, das im Nordwestschweizer Teilverband zu Leadern reifen kann. Und das ganz viel Potenzial für Höheres hat. Adrian Odermatt glaubt, dass die Baselbieter künftig in der Breite noch stärker sein werden. Wegen seines drei Jahre jüngeren Bruders Jonas. «Er ist ein grosses Talent und mein regelmässigster Trainingspartner.» Odermatt ist sich sicher: Was er kann, kann sein Bruder auch. «Ich wünsche mir, dass er auch mal den Eidgenössischen Kranz gewinnen kann.» Es wäre dies ein nächster Meilenstein für den Baselbieter Kantonalverband, der dank seinen Aktiven in der Nordwestschweizer Spitze künftig ganz vorne vertreten sein dürfte.



Mehr zum Schwingen Abo Kurioses vor der Schwingsaison Bis zu 750 Franken für ein Ticket – Betrüger machen Ärger

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.