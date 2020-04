FCB-Spieler zurück aus Indien – Das jähe Ende eines Abenteuers Jan Muzangu wählte im Januar den Weg von der U-21 des FC Basel zu Chennai City FC. Das Engagement beim rotblauen Partnerverein in Indien ist für den 19-Jährigen aber bereits wieder vorbei. Dominic Willimann

Jan Muzangu bei seinem ersten Training in Chennai – auf dem Dach eines zehnstöckigen Parkhauses. Foto Dominic Willimann

Den Humor hat Jan Muzangu nicht verloren. «Für mich hat sich die Situation nicht gross verändert», sagt er und lacht. «Ich befinde mich weiterhin in Quarantäne.» Seit wenigen Tagen weilt der 19-jährige Fussballer entgegen allen Planungen wieder in Basel. Darüber ist er froh – selbst wenn die Lage in seiner Heimat zurzeit eine spezielle ist. Aber eben: Seine vergangenen Wochen in Indien unterschieden sich nicht allzu gross vom jetzigen Alltag, in dem Muzangu der Corona-Krise wegen stark eingeschränkt ist. Dass er aus Indien mit dem letzten Lufthansa-Flieger, der Frankfurt noch ansteuerte, rechtzeitig ausgereist ist, sei ein Glücksfall gewesen. «Ich habe spekuliert», sagt Muzangu, «als das Coronavirus immer mehr zum Thema wurde, rief ich Herrn Ceccaroni an und teilte ihm mit, dass ich zurück in die Schweiz möchte.» Ein Entscheid, den er bis heute nicht bereut, der aber gleichzeitig das jähe Ende eines Abenteuers bedeutet.