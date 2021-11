Kommentar zum Wohnschutz – Die Gegner der Vorlage haben die «einfache» Bevölkerung nicht abgeholt Abstimmungssieger deuten das Ja zur Wohnschutzinitiative als Beleg dafür, dass Basel eine soziale Stadt ist. Das Gegenteil dürfte der Fall sein: Die meisten dachten bei dieser Abstimmung an sich selbst. Meinung Leif Simonsen

Die Massenkündigung am Schorenweg im Hirzbrunnenquartier hat die Basler Stimmbevölkerung im Gefühl bestärkt, dass die Immobilieneigentümer nur auf das eigene Wohl aus sind. Foto: Kostas Maros

Die Analyse war schnell gemacht. Etwas selbstgefällig kommentierte ein Linker im Abstimmungsforum, zu einem solchen Anliegen hätten wohl nicht viele andere Städte Ja gesagt. Er sieht in den knapp 53 Prozent, die für die Initiative «Für echten Wohnschutz» gestimmt hatten, den Beweis erbracht, wie sozial Basels Bevölkerung im schweizweiten Vergleich sei. Es ist ein Fehlschluss. Die nationalen Abstimmungsergebnisse in Basel sind seit Jahren vergleichbar mit jenen der anderen grösseren Deutschschweizer Städte wie Zürich oder Bern – so speziell ist Basel nicht, wie viele hier gern hätten.