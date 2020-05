Schulstart mit vollen Klassenzimmern – «Das ist verantwortungslos und grobfahrlässig» Eltern in beiden Basel wehren sich dagegen, dass die Schule am Montag ohne wirkliche Distanzregel zwischen den Kindern starten soll. Dina Sambar

Ab dem 11. Mai beginnt in den beiden Basel für alle Kindergärtner, Primar- und Sekundarschüler wieder der Präsenzunterricht (Symbolbild). Foto: Keystone

Am Montag startet in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland wieder der normale Unterricht für alle obligatorischen Schulen.Und das von null auf hundert. «Mein 13-jähriger Sohn wird mit seinen 25 Schulkameraden ab Montag in einem ziemlich engen Klassenzimmer sitzen. Das Tragen von Masken ist nicht vorgesehen. Ich als Ärztin und Mutter finde das unvertretbar», sagt Mirjam Zweifel aus Riehen. Dabei mache sie sich weniger Sorgen um die Kinder, die tatsächlich seltener erkranken, als um die Lehrer, die nun in einem Pulk von 26 Kindern sitzen müssen. Auch Eltern und Angehörigen würden so vielleicht gefährdet: «Niemand weiss, ob Jugendliche Erwachsene tatsächlich nicht anstecken. Ich komme mir veräppelt vor. So hätte man die Kinder die letzten Wochen auch gleich in der Schule lassen können!»