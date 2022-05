Massenschlägerei am Basler Marktplatz – «Das ist untypisch für dieses Fest» Eine Handvoll Männer prügelte am Sonntag auf Teilnehmende des türkischen Kinderfests ein. Kenner der Szene bezweifeln, dass die Angreifer aus Basel stammen. Sebastian Schanzer

Die Absperrschranken wurden während des Tumults umgestossen. Foto: Martin Regenass

Was ist passiert?

Kurz nach 18 Uhr am Sonntag haben mehrere unbekannte Personen den Basler Marktplatz aufgesucht, um feiernde Familien zu attackieren. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, fünf davon mussten durch die Sanität ins Spital gebracht werden. Gemäss bisherigen Ermittlungen der Polizei soll es bereits am Nachmittag zu verbalen Provokationen gegen Festbesucherinnen und -besucher gekommen sein. Kurz nach dem tätlichen Angriff am Abend war die alarmierte Polizei vor Ort und unterband weitere Ausschreitungen.

Was ist über die Täterschaft bekannt?