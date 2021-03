Reicht der Corona-Impfstoff aus? – Das ist nötig, um in Basel das Impfziel zu erreichen Im Basler Impfzentrum am Messeplatz herrscht aktuell Flaute. Doch nun bereiten sich die Verantwortlichen auf einen Massenansturm vor. Alexander Müller

Andrang herrscht derzeit beim Impfzentrum am Messeplatz nicht. Das könnte sich jedoch bald ändern. Foto: Dominik Plüss

Sechs Menschen haben in Basel am Dienstag ihre erste Corona-Impfung im grossen Impfzentrum am Messeplatz erhalten. In Zahlen: 6. Am Tag davor waren es ebenfalls nur sechs Personen, die ein erstes Mal ihren Arm hinhalten durften. Immerhin war am Montag auch das mobile Impfteam noch unterwegs und verabreichte 21 Heimbewohnern die zweite Impfdosis.

Dass am Montag und am Dienstag Kleinstmengen verimpft wurden, ist gemäss Anne Tschudin, Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartements, dem Vorsatz des Kantons geschuldet, möglichst wenig Impfungen zu verschwenden. Im Zuge der Impfungen im Altersheim seien einzelne Ampullen übrig geblieben, sagt Tschudin. «Wir haben dann kurzfristig nach Lösungen gesucht, wie wir diese verwenden können.» Fündig wurde man beim Sanitätsdienst des Kantons. Je sechs Angestellte der Sanität erhielten darum Anfang Woche ihre erste Impfung. Dank solch kurzfristiger Lösungen ist es dem Kanton bisher gelungen, die Zahl weggeworfener Impfungen auf einem bemerkenswerten Tiefstand zu halten: Offiziell sind es nur 82 Impfdosen, die nicht an die Frau oder den Mann gebracht werden konnten.