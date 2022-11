BVB über doppelte Entgleisung in Basel – «Das ist nicht wie bei der Modell­eisenbahn» BVB-Direktor Bruno Stehrenberger nennt mögliche Gründe für die beiden Tram-Entgleisungen am Bankverein in Basel. Alexander Müller

Die alten Anhänger sind zu leicht. Wurden sie vom stossenden Triebwagen aus den Schienen gehoben? Foto: Alexander Müller

Zweimal ist ein BVB-Anhänger innerhalb von einer Woche an der gleichen Stelle aus den Schienen gesprungen. Nach den beiden fast identischen Zwischenfällen am Bankverein läuft bei den Basler Verkehrs-Betrieben die Spurensuche auf Hochtouren. Bereits nach der ersten Entgleisung haben BVB-Spezialisten die Schienen und das betreffende Fahrzeug ausgemessen. Gefunden habe man allerdings keine Anomalien, sagt BVB-Direktor Bruno Stehrenberger. «Weder an der Infrastruktur noch am Fahrzeug.»