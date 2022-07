FCB-Trikotsammler Lorenz Schumacher – «Das ist kein Trikot für den zweiten Platz, das ist ein Trikot für den Barfi» Lorenz Schumacher hat rund 450 Trikots des FC Basel in seiner Sammlung. Jetzt freut er sich über den Basler Wechsel von Adidas zu Macron. Tilman Pauls

Lorenz Schumacher hat rund 450 Trikots des FC Basel in seiner persönlichen Sammlung. Foto: Lucia Hunziker (Tamedia)

Im Teenageralter fing Lorenz Schumacher an, sich für die Trikots des FC Basel zu interessieren. Im Laufe der Jahre wuchs seine Sammlung immer weiter an, bis er irgendwann knapp 450 Exemplare in seinem Keller in Arlesheim hängen hatte. Die ältesten Stücke seiner Sammlung stammen aus den 1960er-Jahren.

Wenn also jemand eine Kritik zu den neuen FCB-Trikots abgeben kann, dann der 39-Jährige.

Lorenz Schumacher, was macht ein schönes Trikot aus? Ich mag es klassisch: Rotblau, ohne viel Schnickschnack, dann bin ich zufrieden.

Was sagen Sie zum neuen Heimtrikot des FCB? Ich habe das Trikot bisher nur auf Bildern gesehen. Aber was ich gesehen habe, gefällt mir. Mit den Rauten des Münsterdachs hat es für mich etwas Feudales, etwas Gehobenes. Ausserdem glänzt es ein bisschen. Das ist kein Trikot für den zweiten Tabellenplatz, das ist ein Trikot für den Barfüsserplatz.

Was halten Sie vom Wechsel von Adidas zu Macron? Das ist das Beste, was dem FCB passieren kann. Die letzten Jahre waren für mich als Trikotsammler ein Ärgernis. Adidas hat sich nur um die grossen Clubs wie Bayern München, Manchester United oder Juventus Turin gekümmert. Die kleineren Vereine hatten nichts mehr zu melden. Bei Macron haben die Clubs mehr Einfluss.

Gibts also bald ein Morgestraich-Trikot? Das muss nicht unbedingt sein. Aber vielleicht ja eine Version, falls der FCB in den Cupfinal kommen sollte.

Was sagen Sie zum Auswärtstrikot in Beige? Auf den Bildern sieht es aus wie Champagner-Beige. Auch das gefällt mir, aber ich muss es erst in den Händen halten.

FCB-Stürmer Adam Szalai präsentiert das neue Heimtrikot bei einer Autogrammstunde am Donnerstag. Foto: Kostas Maros (Basler Zeitung)

Was wünschen Sie sich für das dritte Trikot? Ich fand das schwarze Trikot aus der letzten Saison schön. Aber als Club muss man heutzutage die ganze Kundschaft im Blickwinkel haben. Vielleicht wird es also rosarot.

Werden Sie alle Trikots kaufen? Es ist mein Ziel, von jeder Saison die entsprechenden Trikots in meiner Sammlung zu haben. Vielleicht kommt David Degen ja mal bei mir vorbei und schaut sich meine Sammlung an. Dann kann er mir gleich eins mitbringen.

Was ist das schönste FCB-Trikot überhaupt? Wie gesagt, mir gefallen die klassischen Trikots, am besten mit einem Kragen. Mein Favorit kommt aus dem Anfang der 90er-Jahre, als die «Basler Zeitung» zum ersten Mal als Sponsor auf der Brust war.

Und das hässlichste? Eigentlich alle, die nicht klassisch rotblau waren. Zu Zeiten auf der Schützenmatte hatten die Trikots einen seltsamen Schnitt, sie waren riesig und sahen fast aus wie Eishockeytrikots. Und es gab einmal ein graues Auswärtstrikot, das hat mir auch überhaupt nicht gefallen.

Tilman Pauls arbeitet seit fast zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

