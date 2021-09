Zum Ja zur Ehe für alle – Das ist gelebte Freiheit Hier hat eine Demokratie, ein ganzes Volk Toleranz gezeigt. Meinung -minu

Seit Sonntag ist klar: Die Mehrheit will. Foto: Iris Andermatt

Politik ist nicht meins. Ich gehöre zu denen, die sagen: «Sie machen eh, was sie wollen.» Sorry. Das ist dumm – ich weiss. Aber politisch nicht aktiv sein heisst nicht, keine Meinung zu haben. Mir ist klar: Politik ist wichtig. Parteien sind wichtig – ich bin schliesslich zwischen einem politischen Links-rechts-Pingpong am Mittagstisch aufgewachsen.

Wichtiger als alle parteipolitischen Ausrufezeichen ist mir jedoch immer das Volk gewesen. Und die Meinung der Menschen, die in diesem Land leben. Bei der Ehe für alle habe ich eine Ausnahme gemacht. Und mich zusammen mit meinem Lebenspartner dazu öffentlich geäussert. Für mich war es eine Herzensangelegenheit, dass die Möglichkeit einer Ehe für alle auch in der Schweiz kommen muss.