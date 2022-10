Youtube-Science-Stars in Basel – «Das ist einfach Fakt!» – Diese Frau bringt Schwurbler zum Kochen Die deutsche Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim zerstört auf Social Media knallhart und witzig Mythen von der Homöopathie bis zur Impf-Lüge – und Millionen schauen ihr dabei zu. Jetzt kommt sie nach Basel ins Fauteuil. Eine Ankündigung voller Videos. Nina Jecker

Mai Thi Nguyen-Kim rechnet auf Youtube und im Fernsehen ab mit jeglichem Aberglauben. Quelle: funk

Mai Thi Nguyen-Kim aus Essen ist ein Phänomen. Die 35-jährige Chemikerin begann ihre Youtube-Karriere 2014 mit dem Kanal «The Secret Life of Scientists», ein Jahr später folgte der Kanal maiLab in Zusammenarbeit mit ZDF und ARD. Mai Thi Nguyen-Kim seziert seither in ihren Videos mit wissenschaftlicher Präzision und Witz Mythen und Hypes. Kurkuma-Latte als Allheilmittel der Social-Media-Sternchen? «Sorry, unwirksam.» Hilft das von Esoterikern als Pille und rektalen Einlauf angepriesene Mineralwässerchen «Miracle Mineral Supplement» (MMS) gegen Krebs und Ebola? «Nein, das Zeug ist ein Bleichmittel und giftig!»