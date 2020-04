Mieterlass für Basler Beiz – «Das ist eine wahnsinnige Erleichterung» Die Genossenschaft Riehentor kommt ihren Geschäftsmietern grosszügig entgegen. Unter ihnen ist Torstübli-Wirtin Lotti Weber. Christian Fink

Torstübli-Wirtin Lotti Weber möchte nicht unter verschärften Auflagen wieder eröffnen. «Lieber warten und dann im gewohnten Modus.» Foto: Nicole Pont

Wann und unter welchen Bedingungen die Restaurants wieder öffnen können, ist noch völlig offen. Für die Betreiber geht diese Ungewissheit mit Existenzängsten einher. Das Personal befindet sich in Kurzarbeit, die Einnahmen bleiben aus. Der Mietzins jedoch bleibt geschuldet. Es ist ein besonderes Zeichen der Solidarität und Wertschätzung, wenn Vermieter in dieser schwierigen Phase den Restaurantpächtern entgegenkommen, indem sie Mietzinse stunden, reduzieren oder – wie wohl nur in Einzelfällen – gänzlich darauf verzichten. Genau dies tut die Genossenschaft Riehentor Basel. Sie ist im Besitz mehrerer Wohnungen. Dazu gehören überdies das Restaurant zum Torstübli und der Coiffeursalon Liebevoll an der Riehentorstrasse.