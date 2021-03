Corona in Spanien – «Das ist eine Kriminalisierung des Feminismus» In Madrid sind Kund­gebungen zum Welt­frauentag am 8. März verboten. Manche sagen, Demos hätten die Pandemie 2020 erst losgetreten. Karin Janker

Dieses Jahr untersagt: Studentinnen an der Weltfrauentagdemo auf der Puerta del Sol in Madrid. Foto: Emilio Naranjo (EPA, Keystone)

Dass der Weltfrauentag in diesem Jahr anders würde als in anderen Jahren, war klar. Aber dass er ganz ausfallen soll, war nicht abzusehen. Bisher gingen am 8. März in Spanien landesweit jeweils bis zu fünf Millionen Frauen auf die Strasse, 2018 mischte sich sogar die erste Frau des Landes, Königin Letizia, unter die Streikenden. Damals stand der Tag unter dem Motto: «Wenn die Frauen streiken, steht die Welt still.» Im März 2021 steht die Welt auch ohne Streik still.

Also passten die Frauen ihre Kundgebungen an pandemische Bedingungen an: In Madrid, wo traditionell der grösste Protestzug stattfindet, waren für das Wochenende vier Demonstrationen mit je 500 Menschen angekündigt, in einigen Vorstädten symbolische Kundgebungen mit 30 bis 50 Menschen. Die Plätze, auf denen demonstriert werden sollte, würden abgesperrt, damit nicht doch mehr Menschen dazukämen. Es sollten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, hiess es von den Veranstalterinnen.