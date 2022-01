Parkplatzärger im Neubad – «Das ist eine Katastrophe» Ladenbesitzer sind wütend, Anwohner reagieren empört: Entlang der Neuweilerstrasse werden ab Montag 89 Parkplätze aufgehoben. Alternativen zur Streichung wurden nicht geprüft. Martin Furrer

An der Neuweilerstrasse im Neubad gibt es ab nächsten Montag keine blaue Zone mehr, es gilt Halteverbot. 89 Parkplätze entfallen. Foto: Kostas Maros

Entlang der Neuweilerstrasse im Neubadquartier ist in den letzten Tagen ein Wald gewachsen – ein Schilderwald. Die mobilen Schilder kündigen eine weitere Episode in der Geschichte des Basler Parkplatzsterbens an: Ab Montag, 17. Januar, gilt entlang der gut 500 Meter langen Strasse Halteverbot. Das Bau- und Verkehrsdepartement lässt die blaue Zone aufheben. 89 Parkplätze verschwinden.

In der nahen Neubadstrasse haben die Behörden die Parkplätze bereits im November beseitigen lassen. Der Abbau geht auf einen Beschluss der Regierung zurück, die befahl, zur Sicherheit der Velofahrenden seien Parkplätze zu liquidieren, die weniger als 1.30 Meter von einem Tramgleis entfernt sind. Entsprechend sind im vergangenen Jahr bereits zahlreiche Parkplätze an der Adler- und Allschwilerstrasse sowie an der Thiersteinerallee entfernt worden.