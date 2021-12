Liestaler Stadtentwicklung – «Das ist ein Vorbild» Liestal plant seine Stadt und denkt sie dabei neu. Nun beginnt für einen wichtigen Quartierplan das Mitwirkungsverfahren. Protagonistinnen und Protagonisten sprechen von einem Filet- und Herzstück. Daniel Aenishänslin

Ankommen in Liestal mit seinem neuen Gesicht. Im Bildhintergrund das weisse Lüdin-Haus. Visualisierung zvg

Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) war zweifellos guter Dinge, als er am Freitag auf Bad Schauenburg an einer Medienkonferenz verkündete: «Das ist ein Vorbild dafür, wie nach Ansicht des Stadtrats Projekte im Quartierplan-Verfahren umgesetzt werden.» Es war der Startschuss zum öffentlichen Mitwirkungsverfahren zum Lüdin-Areal. Entstehen soll ein Vorstadtquartier. Julia Denfeld, Vice President der Credit Suisse Asset Management AG, deren Tochtergesellschaft SIAT Immobilien AG das Areal besitzt, nannte es ein «Filetstück».

Das Lüdin-Areal grenzt an Allee, Regierungsgebäude, Altstadt und Bahnhofareal. Deshalb hielt Spinnler fest, er würde eher von einem «Herzstück» denn von einem Filetstück sprechen. Städtebaulich sei das Gebiet so sensibel, «dass es statt eines Holzhammers chirurgischer Präzision bedarf». Die Anlagekosten belaufen sich auf 76 Millionen Franken. Auf 6000 Quadratmetern sollen 134 Wohnungen entstehen. Von der 1,5- bis zur 4,5-Zimmer-Wohnung. 55 Prozent davon 2,5-Zimmer-Wohnungen, die gemäss Gerhard Läuchli von der Arealentwicklerin First Site Invest AG monatlich rund 1800 Franken Miete kosten dürften.