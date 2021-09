Seilziehen um Gerichtspräsidien – «Das ist ein Riesengetöse um nichts» In einer emotionalen Debatte hat das Baselbieter Parlament über die Zusammenlegung des Steuergerichts und des Enteignungsgerichts gestritten. Thomas Dähler

Béatrix von Sury (Mitte) erinnerte an die damalige Debatte und daran, dass die Gerichte die Zusammenlegung ergebnisoffen prüfen sollten. Lucia Hunziker, Tamedia

Bei der Debatte über die Motion des früheren Landrats Diego Stoll (SP) um die Pensen der Gerichtspräsidien wurde vordergründig um Formales gestritten – statt einer Vorlage hatten die Gerichte nur einen ablehnenden Bericht vorgelegt. Doch in Tat und Wahrheit ging es um das, was sich die beiden streitenden Seiten gegenwärtig vorwarfen: um verdeckte Personalpolitik. Mit 45 zu 38 Stimmen wurde entschieden, das Anliegen Stolls nicht mehr weiterzuverfolgen und die Motion abzuschreiben – so wie es Kantonsgerichtspräsident Roland Hofmann (SVP) auch beantragt hatte.