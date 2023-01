Einige unserer Spieler sind nach dem Abpfiff direkt in die Kabine gelaufen, ohne sich bei unseren Fans zu bedanken. Das ist für mich ein No-Go, das haben die Fans auf keinen Fall verdient. Und zusammen mit dem Frust über die Niederlage ist es dann halt ein bisschen lauter geworden.

Fabian Frei, nach dem Abpfiff haben Sie auf dem Spielfeld wild gestikuliert. Was ist passiert?

Diese Frage kommt gefühlt zum hundertsten Mal in den letzten zwei Jahren. Wenn ich eine Lösung hätte, dann könnten wir es ja ändern. Aber es ist immer wieder ein Déjà-vu. Es ist mir unerklärlich, wie du nach 30 Minuten so gut im Spiel sein kannst und dann total den Faden verlierst. Ich weiss nicht, ob der eine oder andere das Gefühl hat, es geht auch mit ein paar Prozent weniger.

Was waren die Gründe für die Niederlage gegen den FC Luzern? Zu Beginn hatte der FCB das Spiel unter Kontrolle und lag in Führung.

Ja, das haben wir ja schon x-mal angesprochen. Wir sind jetzt Fünfter oder Sechster in der Tabelle. Wenn du als Spieler auf die Tabelle schaust, muss dir doch klar sein, dass irgendwas nicht funktioniert.

War dieses Nachlassen bereits Thema in der Halbzeitansprache?

Wir waren zwar mit 1:2 hinten, aber wir hatten in diesem Moment noch 20 Minuten zu spielen. Dann kann ich es nicht haben, wenn einer auf den Boden schaut oder sich aufgibt. Natürlich bin ich in solchen Szenen auch frustriert und schaue mal auf den Boden. Aber wir hatten noch Zeit und haben sogar das 2:2 erzielt. Das Momentum wäre auf unserer Seite gewesen…

Wie kann man tun, um diese mangelnde Konstanz zu verbessern?

Ich weiss, das klingt unmittelbar nach einer 2:3-Niederlage komisch, aber: Wir spielen nicht schlecht. Das Problem ist, dass wir uns nicht belohnen. Wir haben den besten Stürmer, den die Schweiz je gesehen hat, an der Seitenlinie, aber wir schaffen es einfach nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Damit meine ich nicht nur unsere Stürmer, sondern die ganze Mannschaft. Wir brauchen so viele Chancen – und dann siehst du, was ein Team wie Luzern aus seinen Möglichkeiten.