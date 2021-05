Bundesrat lockert Massnahmen – «Das ist ein Grund für einen Freudensprung» Der Bundesrat hebt die Quarantänepflicht für geimpfte Personen auf, die in die Schweiz einreisen wollen. Der gebeutelte Tourismus zeigt sich erleichtert. Jon Mettler

Die Freude bei Jenny Eggenberg ist gross. Die Reiseunternehmerin hat gerade von der Pressekonferenz des Bundesrats vernommen, dass bedeutende Öffnungsschritte geplant sind. Foto: Samuel Schalch (Tamedia)

Darauf hat Jenny Eggenberg, Inhaberin des Reisebüros Jenny Reisen in Baar, lange gewartet. Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, dass die Quarantänepflicht bei der Einreise in die Schweiz für Geimpfte oder Genesene Personen wegfallen soll. «Das ist ein Grund für einen Freudensprung», sagt Eggenberg, welche die Medienkonferenz der Landesregierung am Nachmittag in ihrem Geschäft genau verfolgte.

Für die Reisebüros bedeutet der Vorentscheid, dass Auslandsreisen für ihre Kundschaft wieder attraktiver werden. Denn die zehntägige Quarantäne nach Rückkehr aus einem Risikoland schreckte bisher viele Reisewillige ab.