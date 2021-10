Reinach – eine Steuerhölle? – «Das ist ein Frust» Innerhalb von nur zwei Jahren dürfte Reinach seinen Steuerfuss wohl zum zweiten Mal erhöhen. FDP-Gemeindepräsident Melchior Buchs beschwichtigt – und erklärt, was ihn an der Finanzpolitik ärgert. Tobias Gfeller

«Wir liegen immer noch unter dem Durchschnitt der Baselbieter Gemeinden»: Melchior Buchs, Gemeindepräsident von Reinach. Foto: Lucia Hunziker

Herr Buchs, vor einem Jahr erhöhte der Reinacher Einwohnerrat den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte. Nun beantragt der Gemeinderat auf das kommende Jahr hin eine weitere Erhöhung um 2,5 Prozent. Wird Reinach zur Steuerhölle? Nein, überhaupt nicht. Kommt die Steuererhöhung im Parlament durch, wovon ich ausgehe, haben wir einen Steuerfuss von 57 Prozent. Damit liegen wir immer noch unter dem Durchschnitt der Baselbieter Gemeinden. Verglichen mit der Gemeinde Allschwil, die von der Struktur her ähnlich ist wie Reinach, haben wir noch immer einen tieferen Steuerfuss, obwohl Allschwil sicher mehr Wirtschaftskraft hat als wir. Zudem kommt dieser neuerliche Antrag auf eine Steuererhöhung nicht aus dem Nichts: Der Gemeinderat wollte vor einem Jahr die Steuern noch nicht erhöhen, dafür auf 2022 hin gleich um 4,5 Prozent. Der Einwohnerrat wollte dies aber gestaffelt tun.

Der Einwohnerrat hat in einem umfassenden Sparprogramm die laufenden Kosten kürzlich um 1,4 Millionen Franken gesenkt. Jetzt kommt die zweite Steuererhöhung – trotzdem sprechen Sie in einer Medienmitteilung von roten Zahlen für die kommenden Jahre. Hand aufs Herz: Wie gravierend ist die finanzielle Lage von Reinach? Ich würde nicht von gravierend reden. Die Situation ist nicht günstig, aber nicht ausser Kontrolle. Wir können als Gemeinde noch immer selber bestimmen, was läuft. Wir müssen schauen, dass wir ausgeglichene Budgets haben. Die Ausgaben in den Bereichen Bildung, Soziales, Gesundheit und Alter sind in den letzten Jahren stärker gestiegen als die Steuereinnahmen. Wenn die Defizite in den nächsten Jahren zwischen zwei und sechs Millionen Franken betragen, können wir das mit dem Eigenkapital auffangen.

Aber dieses Ungleichgewicht hat man doch kommen sehen. Was lief falsch in Reinach? Rückblickend ist man immer schlauer. Ich will auch niemandem etwas vorwerfen. Man hat wohl zu lange auf den 52 Prozent als Steuerfuss beharrt. Die Jahresrechnungen schlossen dank Landverkäufen und ausserordentlichen Faktoren mehrfach positiv ab, obwohl wir längst ein strukturelles Defizit hatten. Zudem hat man die Investitionen in die eigene Infrastruktur zu lange hinausgezögert, auch als es finanziell noch gut lief. Nun muss vieles auf einmal getätigt werden, was noch aus der starken Wachstumsphase von Reinach in den 1960er- und 1970er-Jahren stammt.

Bereuen Sie auch als FDP-Mitglied die Steuervorlage17, die Unternehmen im Baselbiet Steuersenkungen brachte? Nein, auf keinen Fall. Es war klar, dass damit die Steuereinnahmen zurückgehen. Basel-Stadt ging da voran. Baselland hatte gar keine Alternative, als nachzuziehen.

Reinach spart bei Vereinen sowie kulturellen und sozialen Institutionen, erhöht die Steuern stark und zahlt trotzdem jährlich Millionen in den kantonalen Finanzausgleich ein. Das kann es doch nicht sein, oder? In der Tat. Der Finanzausgleich ist ein Ärgernis. Unsere Sparmassnahmen sind im Verhältnis zu dem, was wir an andere Gemeinden zahlen, bescheiden. Wir bezahlen jährlich sechs bis zehn Millionen Franken in den Finanzausgleich ein, ohne dass wir da etwas bestimmen können. Das ist ein Frust. Ich hoffe, dass wir Gebergemeinden mit der gegründeten Interessengemeinschaft Anpassungen erwirken können. Ärgerlich ist auch, dass wir nur rund 20 Prozent unserer Budgets selber bestimmen können. Im Bereich Bildung zum Beispiel befiehlt der Kanton, und wir als Gemeinde bezahlen. Wir werden regelmässig vor vollendete Tatsachen gestellt. Auch das ist frustrierend.

