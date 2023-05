Reaktionen auf den 1. Mai in Basel – «Das ist ein Angriff auf unsere demokratischen Werte» Während die Linke das Durchgreifen der Einsatzkräfte an der Kundgebung harsch kritisiert, sprechen Bürgerliche der Polizei ein Lob aus. Oliver Sterchi

Polizisten führen eine Demoteilnehmerin zur Personenkontrolle ab. Foto: Dominik Plüss

«Ich verstehe das nicht» – kaum ein Satz war am Montagnachmittag rund um den Polizeieinsatz an der 1.-Mai-Demo in Basel öfter zu hören als dieser, und kaum einer drückt die Gemütslage an diesem Tag bei der Linken besser aus.